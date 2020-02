Des offres patronales qui rendent les enseignants malades, selon la FAE

M. Viviers avait été mandaté par la FAE pour analyser les offres patronales sous l’angle de la santé mentale et produire un avis-conseil.

Selon lui, la lourdeur du travail, la complexité et la confusion des rôles, la bureaucratie et la désorganisation, le non-respect et la violence, les pressions du temps et la précarité d’emploi forment les six situations de travail à risque pour la santé mentale.

Devant la «souffrance pathogène», les enseignants utilisent des stratégies défensives, dont certaines ont pour effet d’en faire toujours plus pour pallier individuellement les déficiences de l’organisation du travail, a ajouté M. Viviers.

Ces stratégies permettent aux enseignants de tenir le coup, mais risquent de mener à la maladie sous diverses formes, selon le chercheur.

