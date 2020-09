Offre d'achat de Cogeco: la famille Audet réitère sa fin de non-recevoir

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL — La famille Audet, qui détient la majorité des actions avec droit de vote de Cogeco, réitère la fin de non-recevoir opposée à l’offre d’achat non sollicitée d’Altice USA et de Rogers Communications.

Dans un communiqué transmis lundi après-midi, Louis Audet a tenu à «clarifier sans équivoque» les intentions de la famille à l’égard de l’entreprise, qui est présente dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.

«Nos actions ne sont pas à vendre. Et permettez-moi d’être clair: notre refus ne constitue en rien une position de négociation; il est définitif», a-t-il déclaré, à titre de président de Gestion Audem Inc.

La famille avait rapidement fermé la porte à l’offre de 10,3 milliards $ annoncée mercredi dernier par la filiale du conglomérat européen Altice et l’ontarienne Rogers.

La proposition lui aurait permis d’empocher quelque 800 millions $.