La nouvelle oeuvre de Banksy rend hommage au personnel soignant

Une oeuvre de Banksy rendant hommage aux personnels soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, a été installée dans un hôpital du Royaume-Uni et sera vendue aux enchères au profit du système de santé britannique, a annoncé mercredi l’agence Press association.

L’oeuvre en noir et blanc du célèbre street artist britannique représente un garçonnet en salopette, à genoux, brandissant la poupée d’une super-héroïne, une infirmière portant cape, masque et tablier orné d’une croix rouge, seule touche de couleur. Dans une corbeille près de l’enfant, on aperçoit Batman et Spider-Man, délaissés.

Intitulé Game Changer, l’oeuvre d’environ un mètre carré est accrochée dans un couloir de l’hôpital de Southampton.