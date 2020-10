«Allume» ta maison en rose pour le cancer du sein

Pour Octobre rose , mois consacré à la lutte contre le cancer du sein dans le monde, les Québécois(es) sont invités à illuminer leur maison de rose en guise de soutien et de solidarité envers les personnes touchées ainsi que leurs proches.

Les alliés de la cause sont invités à se procurer des ampoules roses au coût de 6,99$ , vendues au profit de la Fondation en ligne , dans les succursales Jean Coutu et les stations-service Ultramar à travers le Québec. Ensuite, il faudra simplement remplacer les ampoules du balcon pour un petit mois.

Pendant Octobre rose, la Fondation prévoit également un «Forum santé des sein» sous forme de rendez-vous virtuel gratuit, les 16 et 17 octobre de 9h à 14h. Plus d’une dizaine de chercheurs, médecins et spécialistes en santé mentale offriront des conférences sur les sujets de l’heure en cancer du sein.