«Occupation Double Chez Nous»: nous devons parler de la «twist suprême»

Soyons francs : la cuvée d’Occupation Double Chez Nous laisse quelque peu à désirer jusqu’à présent. Cela n’a rien d’anormal en soi. Il y a des années meilleures que d’autres pour toutes les émissions de téléréalité. Mais cette édition plus que les précédentes, nous avons un peu trop souvent l’impression que c’est la production qui doit faire tout le travail.

Oui, il y a beaucoup de rapprochements (Vincent a dû déjà dire au moins 8347 fois à Noémie qu’il l’aime).

Oui, il y a des candidats un peu trop pompettes qui l’échappent au mauvais moment (Patrick, pour ne pas le nommer).

Et oui, il y a Julie qui est là pour dire les vraies affaires et montrer à tout le monde qu’elle n’est pas qu’un vulgaire plan B (n’est-ce pas, Renaud?).

Mais le jeu est beaucoup trop propre, trop poli, car les candidats actuels semblent beaucoup plus conscients, justement, du jeu et des rouages de la production que ceux des éditions précédentes. Il faut dire que le confinement les a mieux préparés à ce qu’ils allaient vivre pendant ces quelques semaines de télévision. Le fait d’être au Québec et non à des milliers de kilomètres de leurs proches doit également peser dans la balance.

«Je ne suis pas venu pour gagner, mais pour avoir un impact positif sur la vie des gens», a notamment déclaré Charles, mâle alpha et leader suprême, ce dimanche 11 octobre, lors du souper des garçons. De quoi engorger les urgences du Québec avec des cas de migraine et de paralysie du visage suivant un froncement de sourcils trop prononcé.

Bref, si la présente cuvée était (et non «serait», comme dirait Noémie) une équipe de hockey, elle serait probablement assez compétitive pour obtenir la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Mais elle se ferait tout de même sortir en quatre matchs en raison de son manque de joueurs étoiles.

Il y a eu une élimination double cette semaine. Émilia et Renaud ont dû quitter l’aventure. Et nous pouvions entendre une mouche voler dans les salons des quatre coins de la province. Pour la troisième fois en autant d’éliminations, il n’y avait aucun suspense.

Évidemment, c’est maintenant que ça devrait jouer du coude entre les nombreux candidats qui s’affichent officiellement en couple, et ceux et celles qui ont un peu plus de difficulté à se brancher.

Le temps presse pour Naadei et Stacey (pour ne pas les nommer).