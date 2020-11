«Occupation Double Chez Nous»: sortie réussie pour Charles

Le retour à la réalité est souvent redouté pour les candidats d’une téléréalité dont le parcours fut tout sauf un long fleuve tranquille. Dans le cas d’Occupation Double Chez Nous, les yeux des fans étaient rivés cette semaine sur la sortie de Charles, dit le «leader», et d’Éloïse.

La situation était d’autant plus épineuse, puisque à l’instar de Mathieu l’an dernier, la production avait dû effectuer un important travail de modération sur les réseaux sociaux des deux principaux concernés. Ceux-ci avaient été pris d’assaut par des internautes qui n’avaient visiblement rien de mieux à faire que de déverser leur fiel sur les candidats d’une émission de téléréalité.

Dans le jeu, le portrait qui fut dressé de Charles fut celui d’un personnage insupportablement égocentrique et contrôlant.

Mais, rappelons qu’il y a toujours une importante distinction à faire entre la personne et le personnage télévisuel.

Par moment, on se croirait (encore une fois) revenu à la «belle» époque où certains téléspectateurs envoyaient des vêtements et des denrées à Radio-Canada pour venir en aide à cette pauvre Donalda des Belles histoires des pays d’en haut.

L’inévitable suite…

Depuis son retour dans le vrai monde, Charles ne se défile pas et semble prêt à affronter la situation sur la place publique avec un large sourire afin de se distancer du personnage qu’il est devenu à OD par la force des choses et de plusieurs mauvaises décisions.

C’est avec une attitude zen et très détendue qu’il s’est d’abord présenté, lundi, sur le plateau de La semaine des 4 Julie, affichant du même coup un beau sens de l’autodérision lorsqu’il fut confronté aux questions de Julie Snyder et aux réactions du public face à son parcours et une certaine vidéo devenue virale.

Dans une lettre publiée sur le Noovo.ca la même journée, Charles n’a aucunement renié son expérience dans les maisons d’OD, qu’il a qualifiée d’«incroyable», même si elle ne s’est pas déroulée tout à fait comme prévu. Ce que semble surtout retenir ce dernier de sa participation à l’émission, ce sont les rencontres marquantes qu’il a eu l’occasion de faire.

Ceci étant dit, il a vite compris en regardant les émissions pourquoi le public l’avait autant pris en grippe, rejoignant même les rangs de celui-ci à certains égards.

«Je sais que certains d’entre vous ont vu en moi un leader négatif féministe autoproclamé tyran arrogant et je vous comprends. Honnêtement, si je me fiais juste sur les émissions pour me définir, je ne m’aimerais pas vraiment», a-t-il déclaré.

«OD, ç’a été plus difficile que je pensais, et je n’ai pas réussi à être aussi positif que je le voulais et je sais que j’ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Je m’excuse sincèrement si je vous ai déçu ou fâché dans mes propos et mes comportements.»

La bonne attitude

Ce week-end, à l’occasion de l’Halloween, Safia Nolin a décidé d’ajouter son grain de sel sur Instagram en se déguisant minimalement en Charles... et en accusant ce dernier d’être un exemple de masculinité toxique (évidemment).

Une initiative à laquelle Charles a répondu, ce mercredi 4 novembre, en affirmant qu’il fera «tout son possible pour lui montrer que sa masculinité n’est pas toxique», tout en encourageant l’autrice-compositrice-interprète à poursuivre son bon travail dans la langue de Shakespeare.

L’ex-candidat a également utilisé sa story Instagram pour inviter les fans à lui parler de son expérience, en bien ou en mal, se disant prêt à recevoir toutes critiques qui pourraient l’aider à devenir un meilleur être humain.

Bref, pour résumer la sortie de Charles, ce dernier a su crever l’abcès en faisant immédiatement face à la musique, en acceptant ce qui a pu se dire à son sujet alors qu’il n’était pas en position de répondre, et ce, sans tenter de justifier quoi que ce soit.

En fait, Charles a su mettre en pratique en 2 jours ce qu’il pensait avoir accompli dans les maisons de la Montagne Coupée.

Il y a certainement un désir ici de reprendre le contrôle de sa propre image. Et qui ne voudrait pas le faire dans pareille situation?

Car autant la téléréalité amplifie inévitablement les traits de caractère d’un individu (parfois jusqu’à les déformer), elle peut également s’avérer révélatrice pour le principal intéressé.

Un constat auquel Charles a su faire face avec beaucoup d’autodérision et d’humilité, se considérant gagnant sur toute la ligne seulement pour avoir pu trouver Éloïse.

Pour le reste, comme dans le vestiaire du Canadien, tout n’est qu’une question d’attitude.

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.