«Occupation Double»: rupture pour Alex-Anne et Kiari

Alex-Anne et Kiari d’Occupation Double Afrique du Sud ont annoncé leur rupture par l’entremise de leurs comptes Instagram, ce mardi 7 avril, et les deux principaux intéressés ont visiblement tenu à marquer le coup.

Les deux finalistes de la plus récente saison de l’immensément populaire émission de téléréalité ont ainsi offert une vidéo de pas moins de huit minutes à leurs abonnés, dans laquelle ils ont annoncé la nouvelle depuis leurs demeures respectives.

«On a dû se laisser dans des conditions vraiment poches. On va se revoir après la quarantaine. Ce n’est pas juste à cause de la quarantaine, on se posait déjà des questions avant», a précisé Alex-Anne.

«On est tellement amis, on s’aime tellement. Mais des fois, dans la vie, malheureusement, ça ne peut pas être le fit parfait amoureux», a renchéri Kiari.