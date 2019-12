Évidemment, «Occupation Double» sera de retour en 2020

La grande aventure Occupation Double Afrique du Sud a (presque) pris fin, ce dimanche 1er décembre, alors que Mathieu (Robi) et Trudy ont remporté les grands honneurs, tandis que Kevin a été élu «candidat coup de coeur» par le public de cette édition qui passera à l’histoire.

Et comme le veut désormais la tradition, Jay Du Temple a profité des festivités pour annoncer, en direct du Casino de Montréal, que l’émission de téléréalité la plus populaire du Québec sera bel et bien de retour l’automne prochain, sur les ondes de V.

Capitaine Twist a également confirmé qu’il serait de retour à son poste pour un quatrième tour de piste.

Il faut dire que le contraire aurait été étonnant, puisque Occupation Double a vu son auditoire augmenter de 40% cette saison qui a évidemment fait énormément jaser. Si bien que 2,5 millions de personnes ont suivi l’aventure, en moyenne, au cours des dix dernières semaines.

Julie Snyder et ses acolytes peuvent une fois de plus se féliciter d’avoir pris le pari (finalement très payant) de miser, il y a deux ans, sur un humoriste de la relève, voire l’humour tout court, pour faire évoluer la production dans la bonne direction.

L’heure de vérité d’Occupation Double Afrique du Sud sera diffusée ce dimanche 8 décembre à 18h30, sur les ondes de V.