«Occupation Double Chez Nous»: les barrières tombent

L’équipe de production d’Occupation Double Chez Nous a certainement fait des pieds et des mains au cours des dernières semaines pour que son scénario de rêve se réalise : voir un premier couple LGBTQ+ remporter les grands honneurs, le condo et tout ce qui vient avec.

Les opportunités de rendez-vous, d’activités et de voyages se sont multipliées pour Cintia et Marjorie dès l’instant où les deux candidates ont exprimé leur attirance physique mutuelle.

Dimanche dernier, les participants devaient éliminer un garçon. Vous savez, question de tasser Kevin de l’équation et de permettre à Cintia de développer davantage de sentiments pour Marjorie (ironie, quand tu nous tiens!).

Une fois la maison mixte vidée, Cintia et Marjorie formaient le seul couple ayant la chance de poursuivre l’aventure sous le même toit (au grand dam d’Andréanne et de Carl avec un C). La production aurait pu mélanger les candidats pour créer deux maisons mixtes - sans couple et sans privilège - comme elle l’a fait dans le passé, mais ce ne fut pas le cas.

Résultat : beaucoup de temps d’écran a pu être accordé tout au long de la semaine au développement de leur relation. Un avantage non négligeable à moins de deux semaines de la grande finale.

Il y a aussi eu l’affrontement au sommet on ne peut plus malaisant entre Kiari et Marjorie, lorsque celle-ci a dû l’informer qu’elle avait décidé de poursuivre l’aventure dans les bras d’une autre.

Un moment où Marjorie a perdu son sang-froid, balançant au passage quelques «ferme ta gueule» qui n’avaient rien à voir avec le personnage mêlé mais posé qu’elle avait présenté à l’écran jusqu’ici.

Là encore, la production a su faire un habile travail de «relations publiques» pour limiter les dégâts, plutôt que d’accentuer une image défavorable. Surtout que le public s’est souvent montré assez dur envers un candidat changeant subitement de Top 1 après s’être affiché clairement avec quelqu’un d’autre.

Mais dans l’épisode diffusé ce jeudi 19 novembre, ce beau rêve a pris fin, à quelques jours seulement de la ligne d’arrivée.

Campagne électorale

Pour la production, le scénario dans lequel Cintia et Marjorie seraient sorties vainqueures d’OD Chez Nous lui aurait permis de compenser pour les failles dans sa façon de promouvoir la diversité exposée cette saison, lesquelles auraient dû être prises en considération depuis longtemps.

Vincent a été particulièrement lucide dans l’épisode de lundi dernier, lorsqu’il a déclaré qu’il n’aurait aucune chance de gagner en finale contre le premier couple de femmes de l’histoire d’Occupation Double.

Et soyons francs, les couples hétéros de cette saison ont beau vivre «les plus belles histoires d’amour que le monde ait connues», aucun d’entre eux n’a su réellement ressortir du lot et prendre une longueur d’avance sur la compétition.

Cintia aurait également pu marquer l’histoire de la téléréalité en gagnant OD pour la deuxième fois en autant d’occasions. Et peu importe avec qui, celle-ci méritait certainement de se rendre jusqu’au bout.

Il y avait aussi quelque chose d’exaltant à voir cette situation sans précédent prendre des allures de campagne électorale, avec ses enjeux, ses faux scandales (le «Poppers Gate» de Naadei), ses jeux de pouvoir et son militantisme.

Il y a évidemment eu la belle réplique de vestiaire tout sauf glorieuse de Kevin, dimanche dernier, qui a monopolisé toute l’attention sur les sites de potins et les réseaux sociaux.

«Leur relation est aussi fake que leurs poitrines», avait lancé le candidat, tel un politicien jouant sa dernière carte, lui qui n’était plus l’ombre de lui-même depuis la perte de sa formidable moustache.

La production ne s’est pas défilée, n’a jamais évité les questions ni les faits, mais a toujours su trouver une façon de diriger la conversation et de l’amener là où elle voulait.

Ce fut particulièrement flagrant en début de semaine, lorsqu’elle a voulu mettre de l’avant un certain discours sur l’affirmation et la célébration de la différence, et ce, même si l’enjeu était tout autre dans la tête des candidats, qui se questionnaient surtout sur le côté stratégique et l’authenticité de cette nouvelle relation.

N’oubliez pas : on veut des «vrais» couples à Occupation Double cette année!

Au final, Cintia et Marjorie se sont trouvées un peu trop tard, et Jamie et Andréanne ont décidé de sauver les couples vétérans.

Mais dans le jeu comme dans la vie, Cintia et Marjorie n’avaient plus besoin de se rendre jusqu’au bout pour changer la donne. Le travail est déjà fait. L’encre a déjà coulé. Et gageons que Julie Snyder et son équipe ont pris bonne note de tout ce qui a pu être dit et écrit sur Occupation Double cet automne.

«Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire : ″À la prochaine fois!″» aurait pu s’exclamer l’animatrice et productrice, jeudi soir.

Effectivement, nous verrons l’an prochain quel impact aura la disparition de toutes ces barrières sur l’évolution de l’émission.

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.