Question de taquiner un peu son invité, Julie Snyder a ensuite offert à ce dernier une petite séance de speed dating avec de vraies petites madames.

La première à se lancer fut Denise Albert, qui n’a pas lésiné sur les analogies de hockey pour tenter de séduire le jeune athlète de 22 ans.

«Moi, c’est Denise. Si tu ne comprends pas l’anglais, c’est les genoux… The Knees. Je suis une grande fan de hockey, donc je ne passerai pas par la bande pour te dire que mon grand rêve, c’est de te plaquer dans le coin et de te donner deux minutes de punition pour bâton élevé. Tu vas t’apercevoir que la petite madame est encore dans la game! Pas mal plus offensive que défensive, je vais aller droit au but et te dire que j’aimerais ça être ta Coupe Stanley», a-t-elle déclaré avec une assurance et une attitude à faire pâlir plusieurs joueurs du Canadien de Montréal.

L’incomparable Paulette Gagnon a ensuite fait un retour remarqué sur le plateau de l’émission qui l’a rendue célèbre, notant que le fait qu’elle soit à la retraite lui donnerait tout le temps voulu pour bien s’occuper de lui.

La séance s’est terminée sur une belle note alors que la mère de Mickaël, Annie, et sa soeur Lana sont venues l’encourager à reprendre possession du condo qu’il s’est fait dans le sous-sol du domicile familial (voir la vidéo ci-dessus).

Comme l’a si bien dit Lana : «Envoye à maison!»

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.