«Occupation Double»: des excuses, des pleurs et du soutien

Avant que les hostilités de cette intense émission soient lancées, l’animateur Jay Du Temple a annoncé aux candidats et au public que le résultat du vote final avait été très serré. Le couple de Trudy et Math a devancé celui formé par Claudie et Mathieu par seulement 1,33%.



Claudie a expliqué qu’elle avait été énormément déçue par les propos de Mathieu. Elle a aussi dit que Mathieu en a «pleuré une claque» et qu’il avait eu honte de lui-même en se voyant agir de la sorte.

Mathieu s’est dit déçu de sa conduite et a affirmé que sa conclusion après avoir regardé les émissions était qu’il «aurait pu faire mieux».

Kevin s’est dit plus déçu que triste lorsqu’il a vu les émissions pour la première fois. «Ça se dit encore des choses comme ça en 2019?» a-t-il mentionné.

Mathieu a souligné que son animosité envers Kevin remontait au début de l’aventure. Il a révélé qu’il avait dormi chez Kevin durant l’été avant de s’envoler en Afrique et qu’il trouvait que Kevin n’était pas le même devant les caméras.

Mathieu sentait aussi que Kevin voulait lui voler Claudie et qu’il l’avait exprimé, ce que Kevin a voulu préciser en disant que Mathieu en mettait un peu sur ce point.

Karl, Kiari et Louis ont aussi fait leur mea culpa, eux qui ont également tenu des propos peu aimables à l’endroit de celui qui a été accueilli à son retour à Montréal par ses amis et... Jennifer! Dans une vidéo de la fête organisée par ses amis, on a vu d’autres rapprochements entre Jennifer et Kevin, mais ces derniers ont indiqué être seulement des amis pour l’instant.

Retour sur l’alliance déchue

Karl avait encore sur le coeur la fin de l’alliance entre Kiari, Mathieu et lui-même, qui a entraîné l’élimination de son couple avec Ophélia. Karl a élevé la voix, du moins ce qui lui en restait, pour accuser Kiari de lui avoir menti.

«Kiari m’a abandonné pour plaire à sa blonde. Ça m’a blessé. [...] Je me suis senti trahi», a affirmé Karl, qui en avait long à dire sur la manière de jouer le jeu de Kiari.

Karl n’a pas non plus épargné son grand ami Mathieu, qui l’a laissé tomber selon lui. Images à l’appui, les candidats sont revenus sur le moment où ils devaient choisir une autre personne pour défendre leur couple.