«Occupation Double Afrique du Sud»: le pouvoir de la moustache s'étiole

Julie Perreault via V

Julie Perreault via V

C’était soir d’élimination, ce mardi 8 octobre, à Occupation Double Afrique du Sud. Oui, encore...

Mais avant de savoir qui de Jennifer, Naomy, Camille et Trudy allait devoir quitter l’aventure, ces dernières avaient eu la chance, hier, de passer un peu de temps avec le garçon de leur choix pour défendre leur place dans l’aventure.

Camille a évidemment choisi Kevin, et ces derniers en ont profité pour échanger un peu plus de salive.

Trudy s’est automatiquement tournée vers Mathieu, elle qui risque de comprendre bien des choses lorsqu’elle aura la chance de visionner les épisodes.

Naomy a discuté avec Kiari, qui ne s’est pas gêné pour lui révéler que Kevin avait embrassé Camille lors de la deuxième partie de la soirée Azzaro Wanted (commanditée, resoulignons-le, par Azzaro Wanted).

Une information que Naomy s’est ensuite empressée de partager à Jennifer et aux autres filles de la première maison. La table était ainsi mise pour une rencontre au sommet entre Kevin et Jennifer.

Une impression de déjà-vu

Lors de leur court entretien, Kevin n’a pas tenté de se défiler et a admis les faits, en plus de reconnaître avoir quelque peu exagéré leur histoire passée auprès de ses colocataires, ce qui a bouleversé Jennifer.

Le moustachu a ensuite dû répondre de ses actes face aux garçons, qui l’accusaient de ne pas jouer franc-jeu et de ne pas être un joueur d’équipe.

Kevin s’est alors retrouvé dans une position similaire à celle de Renaud l’an dernier, qui avait tenté tant bien que mal, quelques semaines avant la fin de l’aventure, de défendre son intégrité dans un jeu où la propagation des rumeurs et le jeu du téléphone arabe peuvent rapidement altérer la perception que les candidats peuvent avoir les uns des autres.

Et une fois que le mal est fait, il peut être assez difficile de revenir en arrière.

Face à face

C’est finalement Jennifer qui a été éliminée, et cette dernière a tenu à régler ses comptes et à donner sa version des faits avant de quitter l’aventure.

Jennifer a ainsi pu faire le point et s’expliquer, et ce, autant auprès des garçons que des filles de la troisième maison - la principale intéressée en a évidemment profité pour conseiller à Camille de se méfier un peu plus de Kevin.

Trop peu, trop tard pour la jeune femme, qui regrettait elle aussi qu’on ait pu douter de son honnêteté, elle qui a surtout souffert de ne pas pouvoir défendre son point de vive voix au moment opportun.

Et au rythme effréné auquel progresse l’aventure, un simple commérage pourrait encore faire bien des dommages.

En attendant, il ne reste plus qu’à voir si Camille suivra le conseil de Jennifer ou si elle profitera du fait qu’elle a le champ libre, et si Trudy et Naomy seront en mesure de capitaliser sur le temps supplémentaire qui leur a été accordé.

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.