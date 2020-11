Occupation Double inspire une collection de vêtements

La téléréalité Occupation Double est tellement riche en phrases cocasses (et impossibles, disons-le) que la marque québécoise Tamélo a décidé de les immortaliser sur des crewnecks.

Les pulls unisexes - imprimés à Montréal - sont offerts dans les tailles Petit (S) à triple extra large (XXXL) et vendus 50$ chacun .

On aurait bien pris en plus un chandail avec la reine Naadei, les fameux «sontaient» de Stacey, les pétages de coche de Karine qui se compare à un sapin de Noël, mais bon… On va se contenter de «rocamboulesque», une expression utilisée à quelques reprises cette saison.