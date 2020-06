«Occupation Double» aura finalement lieu... chez nous!

Comme nous pouvions nous y attendre, la prochaine édition d’Occupation Double n’aura pas lieu au Brésil comme annoncé précédemment, mais bien… chez nous (littéralement). Les maisons d’OD seront au Québec.

Plusieurs changements sont évidemment à prévoir en raison des mesures sanitaires adoptées pour tenter de mettre un terme à la pandémie de COVID-19. Des mesures qui risquent, évidemment, d’avoir un impact significatif au niveau des voyages et des activités.

Pour la production, cette nouvelle saison risque aussi d’être particulièrement payante puisque les dépenses seront moins importantes que pour les éditions précédentes, et qu’un plus vaste auditoire pourrait être potentiellement au rendez-vous pour ce quatrième tour de piste de l’animateur Jay Du Temple.

«Cette année, OD sera bleu comme le panier, symbole d’une économie fière et lucide. Si OD a mis en valeur des destinations telles l’Indonésie, la Grèce et l’Afrique du Sud dans les dernières années, cette fois OD permettra au public de découvrir les endroits et les activités les plus insolites, exotiques et sublimes du Québec», a déclaré la productrice de l’émission, Julie Snyder.

COVID-19 oblige, les auditions se dérouleront également à distance cette année. Les célibataires âgés de 20 à 35 ans qui «cherchent l’amour et un peu l’attention» peuvent se rendre dès maintenant sur le Noovo.ca pour faire parvenir leur vidéo expliquant pourquoi l’émission ne pourra se passer d’eux cet automne.