«Occupation Double Chez Nous»: voyages de rechange et mauvaises stratégies

La première semaine d’une nouvelle saison d’Occupation Double est l’occasion de voir les candidats tenter de trouver leur place dans l’aventure, de se familiariser avec l’environnement dans lequel ils devront peut-être évoluer pendant plusieurs semaines, et de simplement comprendre les raisons pour lesquelles ils sont là.

Cette année ne fait aucunement exception à la règle alors que nous avons déjà eu droit à notre lot de larmes, d’insécurités et de remises en question. Car il y a le jeu, et il y a les raisons d’y jouer. Il y a les premières impressions, et il y a celles qui vont durer.

Éloïse a réussi à regagner quelques points en se défaisant de l’image froide qu’elle projetait au départ, tandis que Martine a trouvé le moyen de se peinturer dans un coin en se contredisant et en donnant l’impression de ne pas toujours donner l’heure juste. De son côté, Noémie continue de donner la chance aux coureurs (c’est le moins qu’on puisse dire).

Dans l’épisode diffusé ce dimanche 28 septembre, les gars ont aussi bien fait part de leur désir de frencher rapidement (évidemment). Vincent a notamment déclaré vouloir «croquer les lèvres d’Éloïse comme il croque ses céréales». Poète, va!

L’aventure dans l’aventure

Mais ce premier dimanche d’élimination fut surtout l’occasion de voir comment la production avait remplacé les fameux voyages pour cette saison chamboulée par les contraintes et les mesures sanitaires.

Dans un premier temps, Renaud et Andréanne ont eu droit à une petite escapade platonique à l’île d’Anticosti, au cours de laquelle il y a eu beaucoup plus de gros plans sur des canettes de Guru que de rapprochements.

Puis, Jay Du Temple a pu envoyer Martine et Carl avec un C dans l’espace par l’entremise d’un voyage virtuel. Notons que le manque total d’enthousiasme des différents candidats face à cette annonce valait son pesant d’or.

Cette activité fut tout de même la base d’une discussion qui allait créer des remous un peu plus tard. Discussion au cours de laquelle Martine a demandé à Carl si les gars voyaient moins de potentiel amoureux avec Julie en raison de son physique.

La force de caractère dont fait preuve Julie depuis le début de l’aventure est en soi admirable, et celle-ci est d’ailleurs soulignée abondamment par les autres candidats, avec raison.



Lors du premier souper de filles, Jay Du Temple a abordé toute la question de la célébration de la diversité corporelle parallèlement à l’importance relative accordée à l’apparence physique dans un contexte de séduction.



«Nous vivons dans une société axée sur la consommation rapide de tout. On n’a pas le temps d’approfondir quoi que ce soit. Dans un contexte de dating, la première chose sur laquelle tu vas baser tes décisions, c’est ce que tu vois», a résumé Naadei.



Julie a aussi fait valoir qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de se faire bien connaître de tous les garçons.

Il faudra voir, après avoir abordé la question de front pour la première fois en quatre ans, ce que la production sera en mesure de faire pour que l’émission puisse, justement, passer de la théorie à la pratique, et potentiellement offrir au public le dénouement qu’il espère.

Erreur de débutants

Ah oui, il y avait une élimination cette semaine. La première de la saison.

Ne sachant plus trop où se situer par rapport aux garçons et aux filles, Martine a décidé de sacrifier son nouveau Top 1, sachant pertinemment que ses jours pourraient être désormais comptés. Résultat : Carl avec un C et Jamie ont déjoué les pronostics, et Mickaël a dû plier bagage.

Le hockeyeur a étonnamment bien pris la nouvelle, affirmant même être heureux de partir, satisfait d’avoir «trouvé l’amour» dans la maison des gars plutôt que parmi celles qu’il regrette sûrement d’avoir surnommé les «petites madames».

Avant de partir, Mickaël a tout de même souligné que lui et les candidat(e)s toujours en lice allaient tous pouvoir se revoir bientôt au Québec (tu étais déjà au Québec, mon cher Mickaël).

Nous accordons également plusieurs points pour la présentation des réactions des candidats de la maison mixte à la suite de cette élimination, qui a vite pris des allures de sinistre réunion dans une base secrète du Dr Terreur.

Ce n’est pas comme si c’était la première fois que la bonne vieille stratégie de forcer l’élimination d’un candidat en mettant en danger un participant théoriquement plus fort se retournait contre les instigateurs de ladite stratégie.

Vincent les avait pourtant prévenus du peu d’intérêt des filles envers Mickaël.

On prend des notes pour la prochaine fois, les amis!

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.