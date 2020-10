«Occupation Double Chez Nous»: un bref instant digne de mention

Il y a eu la tricherie d’Éloïse. Il y a eu le départ (la tête très haute) de Julie. Il y a eu les émotions exprimées haut et fort de Karine. Mais il y a aussi eu un moment à la table de délibération, ce dimanche 25 octobre, où le gros bon sens s’est finalement frayé un chemin jusqu’aux maisons d’Occupation Double Chez Nous.

Le tout s’est déroulé alors que Charles a su habilement diviser la table pour tenter de faire éliminer Noémie et de sauver Éloïse.

Comment s’y est-il pris? En prétendant que Vincent nuisait au climat de confiance dans les maisons, et en alléguant que le party d’Halloween n’avait pas du tout été agréable ni pour lui ni pour Éloïse.

Oui, il a osé.

Car même si bien des coussins ont dû étouffer les hurlements de frustration de nombre de téléspectateurs au cours des dernières semaines chaque fois que Charles a ouvert la bouche, nous devons reconnaître qu’il sait défendre son point et prendre le contrôle d’une conversation (même si le mur et le dur retour à la réalité sont désormais inévitables pour le leader).

Il était tout à fait logique et prévisible que Charles cherche à défendre ses intérêts en minimisant l’impact et la gravité du geste posé par Éloïse, et en mettant l’accent sur les ô combien inquiétantes informations auxquelles elle a eu accès.

Des «ouï-dire» qui impliqueraient (tenez-vous bien) que Vincent joue le jeu à OD.

Les deux côtés de la médaille

Ainsi, alors que les candidats étaient divisés entre ceux qui voulaient parler au nom des couples et ceux qui voulaient mettre Vincent au pas, Kevin a eu l’excellente idée de proposer de sacrifier une tablette afin que le groupe puisse s’adresser directement à Vincent afin d’avoir sa version des faits.

Vous savez, question de ne pas baser une importante décision dans le jeu sur de simples ouï-dire.

Quand on parle de premières dans l’histoire d’Occupation Double, en voici toute une. Et celle-ci ne se serait probablement pas produite sans l’apport de vétérans comme Kevin —et même Julie-Anne, qui a su prendre position à la table et argumenter avec calme et assurance—, qui n’étaient pas encore sous l’emprise de Charles.

Rien de tel que la communication, les amis!

Une fois contacté, Vincent a su défendre son point calmement, finissant par prendre son principal adversaire à son propre jeu.

«Si vous décidez d’éliminer Noémie, vous ne prônez juste pas l’amour. En ayant Charles dans la maison mixte présentement, qui est le pilier de cette théorie-là, je me suis dit que Charles allait bien défendre ça», a-t-il lancé depuis la maison des gars.

Jeu, set et match.

Vincent a également présenté ses excuses à Kiari pour des propos qu’il aurait tenu concernant la fin de sa relation avec Alex-Anne.

Le tout en assumant ses dires, en présentant des excuses «politiques», et en ne tentant pas de créer plus de tensions qu’il y en avait déjà en remettant immédiatement l’affaire Éloïse sur la table.

Vincent a su bien choisir ses batailles, et surtout le bon moment pour les mener.

La peau de Noémie étant sauvée, le reste viendra bien assez tôt.

À suivre...

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.