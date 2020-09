«Occupation Double Chez Nous»: duels et nouveaux candidats en vue

Après une première élimination qui aura pris un peu tout le monde par surprise (sauf le candidat éliminé), Jay Du Temple nous a donné un petit aperçu des revirements à venir au cours de la prochaine semaine d’Occupation Double Chez Nous, dans le cadre du rendez-vous dominical OD Extra.

Les précieuses informations partagées concernaient toutes deux la fameuse maison mixte et ses nombreux privilèges, dont la production a fait assez bon usage jusqu’à maintenant pour créer jalousie et frustration aux moments opportuns chez les candidats de seconde classe.

Tout d’abord, deux filles s’affronteront en duel dans un parcours à obstacles, ce mardi 29 septembre, pour l’obtention d’une place dans ladite maison mixte. Une candidate de la maison des filles tentera d’obtenir son laisser-passer vers le sommet de la chaîne alimentaire d’Occupation Double, tandis qu’une autre devra défendre sa place et ses privilèges.

Une pratique qui sera courante tout au long de la saison, a spécifié l’animateur.

Ensuite, comme le veut désormais la tradition, de nouveaux candidats feront leur entrée pour mêler un peu plus les cartes (et les coeurs). Le premier élu débarquera directement dans la maison mixte dimanche prochain, question d’avoir une petite chance de passer un peu plus d’une semaine dans la belle région de Lanaudière.

Une arrivée qui signifie, évidemment, qu’un garçon perdra aussi sa place dans la luxueuse demeure.

Ceci étant dit, si on peut se permettre un petit commentaire constructif, mesdames et messieurs de la production : si nous sommes pour avoir des déménagements à toutes les semaines, accélérez un peu le processus pour ce qui est de la présentation desdits déménagements.

Pas besoin de consacrer la moitié d’une émission à ces «adieux déchirants» et les roulements de valises qui vont avec.

Comme dirait Denise Filiatrault : «Enchaîne».

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.