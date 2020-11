«Occupation Double Chez Nous»: une dernière twist ultime pour la route

Depuis dimanche, Occupation Double Chez Nous s’est transformée en la plus grande source d’amour et d’eau fraîche que le monde moderne ait connue (nous exagérons à peine).

Tout le monde s’aime. Les longues étreintes fusent de partout. Noël approche. Les gens sont heureux.

«All we are saying is give peace a chance!»

D’ailleurs, ne demandez surtout pas à Carl avec un C d’éliminer un de ses «boys». Ce n’est pas correct de faire ça à un être humain.

Bref, les amateurs de bisbille sont en manque.

Mardi soir, Jamie et Stacey ont obtenu leur billet pour le voyage final dans la magnifique région de Charlevoix à la suite d’un autre vote dénué de tout suspense.

Attendez, une finale d’OD avec seulement deux couples? Voilà qui serait mal connaître la production!

Et comme Julie Snyder a visiblement gardé quelques trucs en banque de ses années à TVA, ce n’est pas dans le cadre d’Occupation Double que nous avons eu droit à l’ultime twist ultime, mais plutôt durant La semaine des 4 Julie.

Convergence, quand tu nous tiens!