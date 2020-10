«Occupation Double Chez Nous»: le gourou qui buvait de la Guru

Charles est insupportable. Voilà, c’est dit.

Le personnage le plus «controversé» de cette édition d’Occupation Double - qui commence par ailleurs à manquer cruellement de zizanie et de bisbille - a définitivement un don pour mettre notre patience et nos nerfs à rude épreuve chaque fois qu’il ouvre la bouche pour parler de son rôle de leader et de la façon dont ça doit se passer dans les maisons.

Son discours (beaucoup trop intense) lors de son entrée dans la maison mixte a assurément provoqué des crises d’urticaire aux quatre coins du Québec.

Nous pourrions vous suggérer de faire un jeu de boisson en prenant un shooter chaque fois que Charles prononce le mot «leader», mais nous aurions beaucoup trop peur pour votre santé.

Même Homer Simpson est à deux épisodes de débuter une collection de fèves de lima ressemblant à Charles.

Au moins, il ne parle pas de lui-même à la troisième personne (mais redoutez tout de même ce moment).

Trêve de plaisanteries, son ascension de la chaîne alimentaire d’Occupation Double semble en voie de devenir un cadeau empoisonné.

S’il a obtenu cette semaine l’immunité et tous les privilèges auxquels ont droit les locataires de la maison mixte, Charles a probablement perdu son plus grand pouvoir sur les autres gars en les laissant sans supervision. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Et c’est ce que nous avons pu constater dans l’épisode diffusé ce mardi 13 octobre.

Libérééés, délivrééés

À peine 24 heures après le départ de leur gourou, Carl et Luis Maxime semblaient déjà plus relax, comme deux jeunes profitant de la maison pendant que leurs parents sont partis passer la fin de semaine au chalet.

Mais même si la façon dont Charles parle de lui-même et de sa place dans le jeu demeure le plus gros irritant télévisuel depuis les innombrables invraisemblances de la deuxième saison de Fugueuse, nous devons tout de même reconnaître qu’il sait jouer ses cartes auprès des autres candidats.

Charles a fait tout ce qu’il fallait pour imposer ses termes et son agenda dans la maison des gars : écoute active, cuisine, transparence, règles claires, séances de méditations (!), etc.

Il a imposé un rythme de vie. Il a pris le contrôle en devenant la figure paternelle d’une bande d’ados (essayez de nous dire le contraire lorsque vous voyez aller Carl avec un C).

Mais les gars l’ont suivi. Car Charles n’est visiblement pas un mauvais gars. Il paraît sincère dans sa démarche et veut jouer le jeu à fond. Mais le rôle qu’il s’est donné lui a un peu trop monté à la tête.

Terminé le camp de vacances? Occupation Double EST un camp de vacances!

Mais les gars l’ont suivi. Car autant Charles a su se montrer opportuniste, il a surtout pris la place que personne d’autre ne voulait dans la maison des gars. Un détail qui en dit long sur cette cuvée, où les garçons en ont très long à dire sur leurs insécurités et leur peur de l’engagement et/ou du rejet (les sentez-vous, les effets du confinement?).

Charles veut être un leader positif. Nous pouvons vivre avec ça. Le problème, c’est qu’il le veut trop.

Le mur

Si la tendance se maintient, Charles ne gagnera pas Occupation Double Chez Nous.

Bon, n’importe qui avec deux yeux - et surtout deux oreilles - aurait pu faire une telle déclaration.

Les erreurs de Charles sont en soi assez fréquentes chez les candidats trop confiants d’OD. Ils ont tout ce qu’il faut pour se rendre loin dans l’aventure et savent comment manœuvrer auprès des autres participants pour assurer leur place en finale.

Mais ces derniers oublient toujours le plus important : au final, c’est le public qui décide qui repart avec les clés du condo.

Et le public préférera toujours le couple au parcours le plus naturel, celui dont la game était la moins apparente. Sa douce moitié Éloïse a fait son bout de chemin à cet égard et s’est bien reprise après un mauvais début de saison.

Mais de toute façon, peu importe. Car Charles n’est là que pour avoir un impact positif sur la vie des gens...

Si seulement il pouvait le faire un peu plus silencieusement...

Occupation Double Chez Nous est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de Noovo.