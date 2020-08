Voici les 16 candidats potentiels d'«Occupation Double Chez Nous»

Grande nouveauté cette année également: les candidats pourront prendre part à des voyages… virtuels. Il s’agit d’une idée qui ne date pas d’hier et que la situation entourant la pandémie de COVID-19 a finalement rendu possible, a expliqué l’animateur.

Pour ce qui est des candidats et des candidates, rien de nouveau sous le soleil. Le profil des célibataires retenus pour l’aventure n’a pas tellement changé.

Chez les filles, Stacy se décrit notamment comme une bombe atomique, «une grande gueule qui adore sa grande gueule»; Julie prône l’acceptation de soi et la diversité corporelle; Anne-Catherine aime être le centre d’attention et prétend faire ce qu’elle veut quand elle veut en ne se souciant guère des conséquences; Andréanne veut trouver l’amour de sa vie (bonne chance!) et dit avoir un faible pour les hommes qui portent leur casquette vers l’arrière (ça fait bad boy, dit-elle); Émilia a préféré OD aux applications de rencontres pour limiter les chances de tomber sur un tueur en série; et Frédéryke se décrit comme «une lionne au sang chaud» qui espère tomber sur «une belle brochette de mâles».

Chez les gars, David a l’ambition d’être un candidat marquant de l’histoire d’Occupation Double; Patrick met l’accent sur le fait qu’il a de grands pieds; Luis Maxime veut être le loup de cette nouvelle saison, Cédrick est père d’une petite fille de 2 ans et demi qui prétend avoir gagné en maturité, mais se voit tout de même finir au coeur d’un triangle amoureux; Carl «aime se faire toucher en général»; Mickael veut se faire de nouveaux «chums de boys» et rencontrer des «petites madames»; tandis que Jamie fait valoir que son plus grand talent est de «te regarder dans les yeux pendant que tu me parles et ne pas comprendre tout ce que tu me dis».