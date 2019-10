«Occupation Double Afrique du Sud»: la multiplication des triangles amoureux

Julie Perreault via V

Julie Perreault via V

C’était la fin d’une semaine particulièrement mouvementée, ce dimanche 27 octobre, à Occupation Double Afrique du Sud.

Une semaine qui fut marquée par l’arrivée des cinq nouveaux gars, le retour en mode «vengeance» de Jennifer, l’ascension de Karl et de son pop-corn, et la formation de deux triangles amoureux qui allaient faire couler autant d’encre que de larmes, et créer énormément de frustrations.

Mais avant un party d’Halloween qui allait changer le cours de l’aventure (également marqué par l’incroyable afro de Jay Du Temple), la saison de Trudy a finalement commencé (un mois plus tard), elle qui, comme prévu a vécu des rapprochements et un premier échange de salive avec Math le coriace, au cours de leur voyage en Autriche.

Le roux et le moustachu

L’arrivée des cinq nouveaux candidats a rapidement créé l’effet escompté alors que Camille a été complètement obnubilée par Louis (au grand dam de Kevin), et Rym a tout aussi rapidement oublié Chris en tournant autour de Louis-Philippe (au grand dam de Jennifer).

La production a particulièrement bien joué ses cartes tout au long de la semaine, tandis que les rôles entre les gars et les filles ont enfin été inversés, plongeant la deuxième maison dans une ambiance de méfiance et d’insécurité.

Après avoir vécu un parcours similaire à celui de Renaud l’an dernier en ayant eu à défendre son intégrité plus souvent qu’à son tour, Kevin s’est retrouvé lui aussi au coeur d’un triangle amoureux, mais en prenant cette fois-ci la place de Maude (qui avait conquis le coeur de Renaud avant d’être remplacée par une nouvelle venue, Jessika).

Du côté de Kevin et Louis, la situation est d’autant plus épineuse, puisque les deux garçons se connaissaient déjà très bien avant l’aventure.

Camille a révélé à Kevin, sans détour ni sentiment de culpabilité, qu’elle désirait connaître Louis davantage, allant jusqu’à lui dire qu’elle choisirait ce dernier pour une future activité ou un voyage, ce qui a évidemment anéanti Kevin, qui lui avait écrit une longue lettre d’amour.

Et pendant que Camille embrassait passionnément Louis, la production montrait parallèlement des images de Kevin en pleine peine d’amour.

Lors du souper de la semaine, Camille a tenté de se défendre en diminuant les sentiments de Kevin, déclarant que ce dernier en mettait trop et que cela renforçait l’impression qu’il jouait un jeu.

Bref, sommes-nous les seuls à avoir très hâte à l’heure de vérité?

Rym et Jennifer

De son côté, Rym s’est montrée (très) territoriale envers Louis-Philippe, tandis que ce dernier essayait de se rapprocher de son véritable Top 1, Jennifer.

Une semaine après avoir fondu en larmes, Chris était aussi loin dans la tête de Rym que Kevin dans celle de Camille lorsqu’elle a tenté à plusieurs reprises de séduire Louis-Philippe (et de lui donner des ordres) durant le party de la semaine.

Une situation qui a irrité au plus haut point Jennifer, qui n’a pas apprécié être constamment épiée et interrompue par sa rivale, mais qui a aussi rendu mal à l’aise Louis-Philippe, qui a trouvé Rym beaucoup trop insistante et entreprenante.

Mais il y avait aussi une élimination...

La production avait gardé le secret plus longtemps qu’à l’habitude en ce qui a trait à la nature de l’élimination de la semaine, ne soulignant qu’un garçon devrait quitter l’aventure.

Capitaine rebondissements a légèrement compliqué les choses en donnant le pouvoir aux garçons de la deuxième maison de choisir les trois filles qui allaient devoir éliminer l’un des nouveaux candidats.

Sans grande surprise, c’est Philippe qui a dû plier bagage, lui qui est parti en prenant soin de souligner à Jennifer qu’elle venait de perdre un allié dans le jeu.

Finalement, Jay Du Temple a révélé que, comme pour les filles il y a quelques semaines, deux garçons allaient bientôt changer de maison.

Peut-on espérer voir Kevin rejoindre Louis dans la troisième maison? Nous le saurons bien assez tôt...

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.