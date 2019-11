«Occupation Double Afrique du Sud»: Louis et Camille ne sont plus en couple

«On est arrivés dans une situation où tu arrives dans un jeu, tu te retrouves avec ton ami et Camille dans une maison des exclus. Honnêtement, c’est assez compliqué de même, on en a vécu des malaises. Ç’a très bien été, mais c’est sûr que c’est une situation très compliquée.»

«Camille est une fille incroyable, elle a une super belle aura, une belle énergie, et je me suis super bien entendu avec elle. Mais il y a eu des moments où c’était stressant et il y avait un peu d’anxiété dans l’air», a renchéri Louis.

«Mes sentiments pour Louis dans l’émission étaient 100% réels, et ils le sont toujours aujourd’hui. Mais durant les trois semaines dans la maison des exclus, je me suis rendu compte que ce n’était pas réciproque», a confié la candidate la plus controversée de la saison.

De retour au Québec après un parcours pour le moins tumultueux à Occupation Double Afrique du Sud , Louis et Camille ont confirmé qu’ils n’étaient plus en couple, lors de leur passage à l’émission de radio On est tous debout, diffusée sur les ondes de Rouge, ce mercredi 20 novembre.

Camille a évidemment été questionnée par rapport à son jeu et au personnage qu’elle a campé dans l’émission.

Elle a d’ailleurs déjà eu un petit avant-goût de ce qui l’attend au cours des prochaines semaines dès son arrivée à l’aéroport, lorsqu’une téléspectatrice lui a dit qu’elle ne l’avait pas aimée cette saison, mais qu’elle avait l’air «ben smatte» en vrai.

«La Camille dans l’émission, c’est une Camille que j’ai exagérée. Tôt dans l’émission, je me suis rendu compte que la production aimait mes entrevues et ils en voulaient toujours plus. Je leur en ai donné. J’ai fait un spectacle, si on veut. La vraie Camille, c’est 50% de ce que vous avez vu à la télévision.»

«J’ai été crue, sans filtre, j’ai manqué de tact quand j’ai switché de coup de coeur à la mi-saison. Je ne sais pas pourquoi j’ai manqué de tact à ce point-là. Kevin est un gars incroyable, et on a tout réglé ça. Je m’en veux, mais je me suis excusé quand on a eu l’activité au spa. On a remis les pendules à l’heure, et je pense que ç’a fait du bien.»

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.