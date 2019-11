«Occupation Double Afrique du Sud»: une pétition pour mettre un terme à l'intimidation

L’épisode d’Occupation Double Afrique du Sud diffusé ce dimanche 10 novembre en a visiblement irrité plus d’un en raison des insultes et de l’attitude générale de certains candidats (principalement Mathieu, Karl et Louis) à l’égard d’autres (principalement Kevin et Mathieu (Robi)).

Depuis quelques jours, les internautes s’insurgent sur les réseaux sociaux contre les attaques répétées de Camille et de Mathieu envers Kevin. À entendre parler l’élu du coeur de Claudie (mais pour combien de temps encore?), le barman moustachu serait pratiquement responsable de tous les problèmes de la Terre.

Il y a deux possibilités ici :

1. Kevin est réellement l’antéchrist et la production a tout fait pour nous le cacher. Mais rendu à ce stade-ci de l’aventure, un tel effort de montage équivaudrait à éditer une chronique de Michel Bergeron en supprimant toutes mentions de Dale Hunter.

2. Mathieu et sa bande ont mal analysé le jeu, les candidats et les informations reçues dès le départ, et leur insécurité face au moindre signe de compétition n’a désormais d’égal que leur ego démesuré. Une situation qui les pousse à se tourner vers des propos injurieux pour se bomber le torse, et surtout se convaincre aveuglément de la véracité d’une vision des choses de plus en plus entortillée.

Pendant ce temps, les spectateurs ne se gênent pas pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation, certains menaçant même de ne plus regarder l’émission comme s’ils venaient d’apprendre la mort de Nadine Legrand dans District 31.

Et comme une saison d’Occupation Double n’en serait pas vraiment une sans un parfum de scandal et une petite pétition, ladite pétition a enfin été lancée après l’émission de ce dimanche par un certain Jul Gold par l’entremise du site Change.org. Le tout afin de dénoncer cette vague d’intimidation.

«En n’agissant pas, la production d’Occupation Double prône la haine et l’injure, soutient le principal intéressé. L’image du Québec est en jeu, et nous ne devons pas accepter que de telles valeurs nous représentent à la télévision. La production doit intervenir pour mettre un frein au comportement de certains candidats.»

Au moment de publier ces lignes, la pétition avait déjà été signée par quelque 2100 téléspectateurs amers.

Comme par les années passées, rappelons qu’il y a un décalage de quelques semaines entre le tournage des émissions et leur diffusion. Ce type d’initiative ne risque donc pas de changer grand-chose dans l’immédiat.

Les vraies conséquences, certains risquent malheureusement de les vivre à leur retour au Québec.

On jase là…

Le public est invité, jusqu’au 27 novembre, à voter pour son candidat coup de coeur de la saison parmi tous les participants ayant fait leur entrée dans les maisons cette année. Le gagnant de ce nouveau vote populaire sera récompensé le 1er décembre prochain, lors de la grande finale d’Occupation Double Afrique du Sud.

Imaginons un instant que le résultat de ce vote ait été révélé aux candidats plus tôt dans l’aventure, comme lors d’OD Bali.

Imaginons que Kevin ait remporté ledit vote populaire (ce qui est tout à fait envisageable).

Imaginons maintenant les réactions de Mathieu, Camille et cie...

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.