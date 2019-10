«Occupation Double Afrique du Sud»: ambiance glaciale dans la maison des exclus

Julie Perreault via V

Julie Perreault via V

Autrement, à moins que la production ait prévu le coup et nous réserve d’autres revirements dignes de ce nom, l’histoire risque de se répéter, et les nouveaux venus ne feront que passer le temps dans les maisons sud-africaines.



À la suite des éliminations de Polina et de Naomy, V a partagé une capsule inédite sur le Noovo.ca illustrant l’ambiance qui régnait après coup dans la maison des exclus. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y avait un «frette», et pas le genre de «frette» dont on peut se protéger en enfilant un coton ouaté.

Disons que Polina était beaucoup plus enthousiaste devant la caméra que sa nouvelle colocataire – quoique c’était déjà le cas durant l’aventure.

«Je suis arrivée en pensant que j’allais être toute seule, et Polina était là», a déclaré Naomy, naïvement.

«Quand j’ai compris que j’allais être éliminée, j’ai compris que j’allais être avec elle par défaut, et j’espérais juste qu’il y allait avoir un miracle du ciel.»

La raison de cette déception?

«C’est juste quelqu’un qui est vraiment, genre, plus princesse, chialeuse, râleuse, chiante, lourde, casse-couille», a-t-elle gentiment expliqué.

Il faut dire que toutes les candidates semblent tomber sur les nerfs des filles de la maison un... mêmes celles de ladite maison un.

«Quand j’ai vu Naomy, j’étais soulagée, et j’espère que c’était réciproque», a déclaré Polina sur le ton enjoué qu’on lui connaît.

Une déclaration à laquelle Naomy s’est abstenue de répondre, ne se contentant que d’afficher un sourire plus ou moins à l’aise.

Quant aux raisons ayant mené à leur élimination, les deux ex-candidates demeurent sereines.

«Je m’attendais toujours à être éliminée, parce que je n’étais pas gameuse, j’étais un peu trop honnête», a résumé Polina.

«Je savais que ça allait toujours tourner entre moi, Trudy et Polina, parce qu’on était les trois qui n’étaient pas dans les tops numéro un des gars», a tout aussi bien résumé Naomy.

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.