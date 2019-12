«Occupation Double Afrique du Sud»: les regrets de Mathieu

Un moment particulièrement attendu a été diffusé, ce mardi 3 décembre, dans le cadre de ce qui constitue le long épilogue d’Occupation Double Afrique du Sud.

La production a en effet eu l’excellente idée cette année de nous faire assister aux séances de visionnement des épisodes par les six finalistes de la saison, alors qu’ils attendaient patiemment, dans une superbe villa de Cape Town, de pouvoir rentrer au Québec.

La production a fait d’une pierre deux coups en donnant au public exactement ce qu’il voulait, mais en permettant également à Mathieu de s’exprimer, et de faire le point sur ses propres agissements, question de limiter les dégâts dans la réalité maintenant que le show est terminé.

Prise de conscience

Dans un premier temps, ce dernier n’a pu s’empêcher de se mettre à la place de Kevin lorsqu’il a vu comment Camille l’avait ridiculisé dans le confessionnal. Un parfait préambule pour ce qui allait suivre.

D’ailleurs, comme l’a bien résumé Mathieu (Robi), le plus affecté par les propos que Mathieu a tenu son égard et celui de Kevin est… Mathieu.

Et le malaise dans la luxueuse demeure semblait palpable lorsque les finalistes ont finalement été témoins du pire.

«Je trouvais que c’était bien drôle de dire des niaiseries. Et je me rends compte, quand je regarde la télé, que ce n’est même pas un brin amusant. Ce n’est juste pas le fun à regarder», a confié Mathieu.

«J’ai été déçue de certaines choses qui ont été dites. Je suis déçue de son comportement. Il le sait, je lui en ai parlé. On est des gens qui communiquent beaucoup [...] Il a vraiment de la peine, son coeur est gros», a ensuite déclaré Claudie, qui a avoué avoir été fortement ébranlée par la facette qu’elle a découverte de sa douce moitié à la télé, mais qui compte néanmoins demeurer à ses côtés pour l’aider à évoluer à travers cette expérience.

«Quand on disait qu’il y a une limite entre confiance et arrogance, il a franchi cette limite dans les derniers épisodes, et je lui ai dit. C’était arrogant, c’était de la méchanceté gratuite et moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs, et je ne veux pas m’associer avec des gens qui sont méchants envers les autres.»

«Je la comprends tellement. C’est une autre personne que j’ai déçue, parce qu’elle n’est pas tombée en amour avec le gars qui dit des méchancetés», a renchéri Mathieu, en pleurs, regrettant évidemment d’avoir laissé le jeu l’emporter de cette façon.

«Il faut que je l’assume. J’ai dit des choses méchantes et blessantes à des gens, et je faisais comme si ce n’était pas important. Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait ça. Comment je peux avoir des beaux moments avec quelqu’un, et après faire comme si j’étais un sans-coeur et dire plein de méchancetés à son sujet.»