«Occupation Double Afrique du Sud»: l'art de se tirer dans le pied

L’aventure allait se terminer pour un couple, ce dimanche 24 novembre, à Occupation Double Afrique du Sud, et une candidate plus que les autres a particulièrement senti la soupe chaude, et en a irrité plus d’un en tentant de sauver sa peau.

Et heureusement, car l’absence de Kevin et de Camille s’est fait particulièrement sentir tout au long de cet épisode un peu trop tranquille, où beaucoup (BEAUCOUP) d’énergie a été déployée afin de montrer Mathieu (dit l’éboueur) sous son meilleur jour.

Dans un premier temps, Alex-Anne et Kiari ont eu l’opportunité d’assurer une place à la table de délibération à Mathieu et Claudie - une autre bonne nouvelle après que celle-ci eut pu «expérimenter son homme en profondeur» dans la maison de l’amour plus tôt cette semaine.

Une décision qui a alors incité Mathieu (Robi) et Trudy à changer leur fusil d’épaule pour finalement protéger Alex-Anne et Kiari.

Le tout pour le tout

C’est à ce moment que Rym (en mode panique) a joué le tout pour le tout en cherchant à faire douter tous les candidats des sentiments de Karl envers Ophélia, révélant que l’éleveur de poules le plus connu du Québec avait poussé la blague un peu loin durant la dernière semaine en se montrant un peu trop entreprenant avec elle.

Une révélation qui a évidemment attristé Ophélia, qui a aussitôt fait réaliser à son partenaire qu’il passait présentement pour un «est* de cave».

Difficile de la contredire là-dessus...

Mais pour Alex-Anne, l’attitude de Rym révélait surtout un manque de confiance de la candidate envers son propre couple.

Les deux couples ont d’ailleurs louangé Mathieu (Robi) et Trudy, qui ont été les seuls à ne pas chercher à se faire promettre quoi que ce soit en vue de la prochaine élimination.

Bref, malgré cette ultime tentative, Rym n’a pas fait le poids lorsque les quatre candidats protégés ont dû faire leur choix.

Il ne reste donc que Claudie et Mathieu, Karl et Ophélia, Alex-Anne et Kiari et Mathieu (Robi) et Trudy en lice pour accéder aux grands honneurs.

Ceci étant dit, seulement trois couples feront le voyage vers l’île Maurice, puisqu’une dernière élimination aura lieu cette semaine (évidemment).

Bref, un dernier obstacle séparant Mathieu (Robi) et Trudy de la victoire...

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.