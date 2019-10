«Occupation Double Afrique du Sud»: une élimination et beaucoup de larmes

C’était la fin d’une semaine particulièrement mouvementée, ce dimanche 20 octobre, à Occupation Double Afrique du Sud.

Comme le veut la tradition, c’était aussi soir d’élimination, et pour la première fois de la saison, un couple allait être brisé.

Après une crise sans précédent dans l’histoire d’Occupation Double, Claudie a finalement passé du très bon temps en compagnie de Kevin, à Londres. Un voyage amical qui a donné énormément de matériel à la production pour mener le public en bateau avant la diffusion de l’émission.

Mais pendant son absence, les gars se sont réunis pour accorder leurs violons et tenter d’influencer les filles pour qu’elles éliminent Kevin. Même Chris, son plus fidèle allié, n’avait d’autre choix que de lutter pour sa propre survie.

Lors du traditionnel party de la semaine, le temps était évidemment à l’échange de salive, mais aussi, plus qu’à l’habitude, à la discussion stratégique, chaque garçon essayant de naviguer du mieux qu’il peut pour marquer des points.

Chris a même sorti ses abdos pour remonter dans l’estime de Rym, allant même jusqu’à lui dire que si elle partait, il partirait aussi. Ce à quoi Rym a répondu la même chose (nous y reviendrons).

Kevin a évidemment eu vent de ce qui s’était tramé dans son dos pendant son absence.

Ce dernier a défendu son point de façon posée, exprimant sa déception de constater que la page n’avait pas été tournée (notamment avec Mathieu) et que ses colocataires se servaient de leurs mauvaises langues pour faire progresser leur stratégie respective.

Un piège dans lequel le moustachu refuse de tomber.

Disons qu’après ces déclarations, Mathieu, le raisin en chef, se sentait un peu petit dans ses shorts.

Le gros bout du bâton

Le souper a ensuite confirmé que l’arrivée des cinq nouveaux garçons avaient aussi rendu les filles plus stratégiques.

Trudy se sent évidemment revivre, elle qui n’avait aucun potentiel amoureux avec les candidats actuels.

Rym et Alex-Anne ont dit être ouvertes à comparer leur Top 1 avec les nouveaux venus. Même Camille ne ferme pas la porte aux cinq garçons, même si son coeur bat toujours pour Kevin.

De son côté, Claudie continue de ne jurer que par Mathieu, elle qui a désormais l’ambition de paver la voie pour qu’un «vrai couple» se rende en final.

Bref, oui, les filles ont désormais (et enfin) le gros bout du bâton.

Quittera, ne quittera pas

Évidemment, la délibération de cette semaine ne pouvait être que très émotive.

Kiari et Mathieu ont rapidement eu la vie sauve. Question de faciliter la vie de tout le monde, Alex-Anne a réussi à convaincre Ophélia, Camille et Rym de quitter la table et de laisser aux trois filles n’ayant aucune attache aux gars en danger la lourde tâche de trancher et de choisir celui dont la photo se retrouverait dans l’enveloppe rouge.

Finalement, après une semaine parsemée d’embûches et de stratégies peu payantes, Chris a dû faire sa valise et quitter l’aventure.

Une décision qui a évidemment bouleversé Rym, mais aussi Kevin, qui a éclaté en sanglots après avoir perdu son ami, son confident, «son Dalaï-lama».

Chris est ensuite allé voir si Rym allait finalement partir à ses côtés le même soir, comme elle lui avait dit précédemment.

Sans surprise, après avoir bénéficié du soutien de la production pour faire un choix moins émotif, la jeune femme a décidé de rester et de poursuivre l’aventure.

Avant de se quitter, Rym a demandé à Chris de l’attendre. Mais ce dernier ne retient pas son souffle, surtout avec l’arrivée prochaine de Louis-Philippe...

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.