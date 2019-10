«Occupation Double Afrique du Sud»: bisbille autour d'une élimination stratégique

Julie Perreault via V

La plus récente élimination d’Occupation Double Afrique du Sud a créé bien des remous dans la maison des gars, déjà chamboulée par l’annonce de l’arrivée de cinq nouveau candidats dans les jours à venir.

S’ils avaient décidé de faire front commun pour solidifier leur position dans le jeu face à cette nouvelle compétition, les gars - une partie, du moins - ont décidé de jouer stratégiquement, ce dimanche 13 octobre, en éliminant Polina.

«On ne touche pas à Polina», a longtemps martelé Karl, avant de finalement jeter son dévolu sur Ophélia. Et effectivement, ce dernier a fait en sorte que personne n’ait la chance de développer une relation avec la jeune femme à Occupation Double.

«On va tasser la retaille, et on va garder le filet mignon» (déclaration digne de «Ciao bye, la caniche!»), avait-on pu entendre pourtant dans la maison des gars plus tôt cette semaine, eux qui disaient vouloir éliminer Trudy avant Polina.

Mais les garçons ont finalement jugé - avec raison, probablement - que Polina était la candidate qui avait le plus de chance de faire chavirer le coeur d’au moins un nouveau candidat, et donc d’augmenter ses chances de se rendre loin dans l’aventure.

Une fois le choix annoncé, la production est revenue en arrière pour faire part de la mésentente entre le trio formé de Kiari, Karl et Mathieu et Chris, ce dernier n’hésitant pas à qualifier cette décision de «pas intègre et de malhonnête».

Frictions et secondes chances

Du côté des filles, les grandes gagnantes de la soirée furent évidemment Trudy et Naomy, qui auront une nouvelle opportunité de trouver l’amour auprès des nouveaux venus et/ou de demeurer un peu plus longtemps dans le jeu.

Du côté des gars, Kiari a pu conserver Naomy dans son coin pour le défendre à la table de délibération.

Les prochains jours risquent d’évoluer sous le signe de la bisbille, alors que bien des secrets pourraient être dévoilés au grand jour lorsque les filles seront toutes réunies sous un même toit.

Du côté des gars, les frictions ne risquent pas de s’atténuer, eux qui, désormais, devront en plus composer avec une menace «invisible».

Déjà, au souper, les échanges musclés entre les gars ont fait perdre patience à Jay Du Temple, qui ne s’est pas gêné pour leur faire savoir qu’il était «tanné».

Bref, du grand OD en vue!

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.