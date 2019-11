«Occupation Double Afrique du Sud»: l'art de quitter la tête haute

C’était soir de double élimination, ce dimanche 17 novembre, à Occupation Double Afrique du Sud, alors que deux garçons allaient devoir quitter l’aventure, question que le voyage final vers l’île Maurice ne coûte pas trop cher à la production.

Il était évident depuis l’annonce (partielle) de l’élimination que les heures de Kevin sur le continent africain étaient comptées.

Mais lorsque Jay Du Temple a confirmé, durant le party Mille et Une Nuits (soirée à laquelle Justin Trudeau n’était pas invité, heureusement), le nombre d’enveloppes rouges utilisées pour l’élimination de la semaine, le départ de Kevin semblait de plus en plus inévitable, en plus de mettre une ambiance que Mathieu (Robi) a justement qualifié de «m*rde».

Et la logique fut effectivement respectée, alors que Camille a gagné facilement son point en convaincant les autres filles d’éliminer le seul participant qui n’était plus en couple.

La parole aux garçons

Mais capitaine rebondissements a décidé de compliquer un peu la donne en confiant la seconde élimination aux garçons. Et pour créer un peu de suspense, les candidats ont dû voter tour à tour sans pouvoir se consulter.

Au moment de l’élimination, les filles ont rendu hommage à Kevin pour son cheminement au cours d’un parcours tout sauf facile.

Et à cette annonce, le roi de la jungle a marqué le coup en rasant aussitôt sa fabuleuse moustache.

Jay Du Temple a ensuite révélé que les garçons (à l’exception de Louis) avaient aussi décidé d’éliminer Kevin (même Kevin a voté pour Kevin).

Une deuxième élimination aura donc lieu ce lundi, et Kevin a évidemment eu son mot à dire à cet égard (nous y reviendrons).

Avant de partir, Kevin a décidé de remettre la fameuse lettre qu’il avait écrite à Camille en clarifiant certaines choses et en soulignant de nouveau que ses sentiments envers elle avaient bel et bien été sincères.

Camille a profité du moment pour tenter de justifier son comportement (en blâmant les rumeurs répandues par les garçons), mais aussi de préparer mentalement son ancien Top 1 à tout ce qu’il va découvrir en visionnant les émissions.

Vous a-t-on dit qu’on a vraiment hâte à l’heure de vérité?

Un dernier privilège

Avant de quitter (pour vrai, cette fois), Kevin a eu le pouvoir de choisir les trois garçons en danger en vue de la deuxième élimination, et son choix s’est arrêté (à la surprise générale) sur Louis, Mathieu (Robi) et Louis-Philippe.

Désolé si, comme plusieurs, vous espériez voir le moustachu assouvir sa vengeance sur Mathieu et Karl, mais le candidat éliminé a plutôt décidé de faire totalement abstraction du jeu pour protéger les couples qu’il jugeait les plus sérieux, et ce, peu importe les différends qu’il a pu avoir avec certains de ses adversaires, les manigances, les insultes, et les malentendus. Bref, un seul mot : wow.

C’est ce qu’on appelle partir la tête haute.

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.