«Occupation Double Afrique du Sud»: les jeux sont faits

Nous y sommes. Plus que trois dodos avant la grande finale d’Occupation Double Afrique du Sud. Mais avant de voir le compte rendu du dernier voyage des finalistes à l’Île Maurice, un dernier couple devait quitter l’aventure, ce jeudi 28 novembre.

Après que Claudie et Mathieu eut obtenu le premier laisser-passer pour la finale, les six autres candidats ont voté secrètement, à tour de rôle, pour éliminer le dernier couple de la saison, et tous les choix, sauf ceux des principaux intéressés, se sont arrêtés sur Karl et Ophélia.

Il faut dire que Karl a vécu une dernière semaine en dents de scie, ayant vu son alliance avec Mathieu et Kiari se désintégrer, en plus d’avoir souffert des révélations de Rym en ce qui a trait à ses blagues un peu trop entreprenantes.

Karl n’a d’ailleurs pas raté sa chance de souligner qu’il s’était senti utiliser par Kiari après avoir vu l’audition de ce dernier.

Dur retour à la réalité en vue?

Dans l’épisode du mercredi 27 novembre, Mathieu a fait part de ses craintes en ce qui a trait à la façon dont sa blonde utilise les réseaux sociaux pour partager des photos assez révélatrices de sa personne.

Claudie a néanmoins continué de défendre son point et sa vision des choses, et Mathieu a fini par comprendre (momentanément, du moins). On verra ce qu’il en sera lorsqu’il récupérera son téléphone intelligent...

Le fait que les exclus n’aient pas considéré leur couple comme le plus vrai de la saison a (évidemment) beaucoup affecté Claudie.

Il faut dire qu’à leur sortie, tous les candidats exclus ont exprimé leurs appréhensions par rapport à la réaction de Claudie lorsqu’elle découvrira le côté plus stratégique et mesquin de Mathieu en visionnant les épisodes.

Mais deux fois plutôt qu’une au cours des deux derniers épisodes, le pire ennemi de Kevin a semblé tiré quelques leçons de son parcours en déclarant avoir oublié les caméras, et probablement blessé quelques personnes en cours de route (mieux vaut tard que jamais, comme on dit).

En ce sens, Jay Du Temple a effectué une analogie parfaite en comparant la douce moitié de Claudie à un bébé golden retriever qui mord parfois et qui fait caca dans le salon, mais qui finit tôt ou tard par apprendre de ses erreurs à force de se faire remettre le nez dedans.

Ceci étant dit, malgré tous les efforts déployés par la production depuis le départ de Kevin, Louis et Camille pour redorer le blason de Mathieu, il était probablement déjà trop tard pour renverser la vapeur.

À 19h19, heure de l’Est, le HuffPost Québec prévoit, si la tendance se maintient, que Mathieu (Robi) et Trudy remporteront les grands honneurs d’Occupation Double Afrique du Sud, tandis que Kevin mettra la main sur le prix du public.

La grande finale d’Occupation Double Afrique du Sud sera diffusée ce dimanche 1er décembre à 18h30, sur les ondes de V.