«Occupation Double Afrique du Sud»: un départ pour le moins fracassant

C’était de nouveau soir d’élimination, ce lundi 18 novembre, à Occupation Double Afrique du Sud.

Après que Kevin eut semé la consternation dans les maisons - et dans le Québec tout entier - en mettant Louis, Mathieu (Robi) et Louis-Philippe en danger, les six candidats n’étant pas concernés par cette élimination se sont mis à table et ont délibéré.

Et c’est finalement Louis qui a dû quitter l’aventure, enfonçant du coup le dernier clou dans le cercueil de Camille.

N’ayant plus aucune chance de remporter les grands honneurs (nous le savions depuis longtemps, mais ça ne coûtait rien de rêver), Camille a tourné le dos au voyage à l’île Maurice pour faire ses bagages et partir avec Louis.

Mais Camille étant Camille, la joueuse la plus controversée de la saison ne pouvait quitter le navire sans un dernier gros coup. Et Camille nous a offert un moment digne de Sébastien Tremblay dans Loft Story en révélant son jeu et ses motivations à ses colocataires.