«Occupation Double Afrique du Sud»: des candidats à fleur de peau

La situation n’aurait pu être plus tendue, ce dimanche 3 novembre, à Occupation Double Afrique du Sud.

Jennifer hésite plus que jamais entre Kevin et Louis-Philippe.

Louis-Philippe hésite entre Jennifer et Rym.

Kevin tente de profiter du temps qu’il lui reste.

Les garçons espèrent qu’il ne reste plus beaucoup de temps à Kevin.

Rym ne veut pas être un plan B.

Camille… Nous y reviendrons.

Et pour des raisons qu’on ignore, le temps d’écran accordé au couple de Karl et Ophélia a continué de fondre comme neige au soleil.

Une seconde chance en attire une autre

La production a évidemment pris bonne note de l’épisode de la tension sexuelle survenu entre Kevin et Jennifer au plus récent 5 à 7, et celle-ci était encore très vive durant le party de la semaine.

Malgré des rapprochements dans la maison de l’amour avec Louis-Philippe, le coeur de Jennifer bat toujours pour le roi de la jungle.

De son côté, Kevin a mis le paquet (littéralement) en continuant de marteler que s’il avait su ce qu’il sait aujourd’hui, il aurait choisi Jennifer dès le début.

Évidemment, il est assez facile de faire une telle affirmation maintenant.

En eaux troubles, Kevin doit désormais naviguer en tentant d’étirer son temps en Afrique du Sud sans avoir l’air du pire des hypocrites.

Plusieurs se demandent comment ce dernier peut retourner de cette façon vers la candidate qu’il avait rejetée au départ, lui qui, une semaine plus tôt, fondait en larmes après s’être fait briser le coeur par Camille.

Réponse simple: parce qu’on est à Occupation Double.

De son côté, Jennifer dit vouloir potentiellement utiliser la seconde chance qu’elle a eue dans l’aventure pour en accorder une autre à Kevin.

Comme le veut le dicton : rendu là…

Ce double triangle amoureux a également mis Louis-Philippe dans une position précaire, lui qui doit à présent jongler avec les ultimatums de Jennifer et de Rym.

Camille...

Après avoir eu son petit «moment Claudie» en ne se gênant pas pour partager sa frustration lorsqu’elle a appris que Trudy allait avoir une activité avec son beau Louis - comble de l’ironie, Étienne a utilisé sa carte privilège pour aller voir les phoques à la place du bon ami de Kevin -, Camille a continué de déverser tout son fiel sur l’ancien élu de son coeur.

Jusqu’à tout récemment, Camille était certainement l’une des candidates les plus rafraîchissantes de cette présente édition, elle qui a osé s’assumer complètement et jouer le jeu à fond.

Sa stratégie a toutefois basculé au cours des derniers épisodes, ne se gênant pas pour ridiculiser les émotions de Kevin, pour ensuite le traîner dans la boue à la moindre occasion. Comme si c’était Kevin qui lui avait joué dans le dos, et non l’inverse.

Car il est évident, maintenant que Camille a fait son choix, que le grand moustachu allait simplement se tourner les pouces en attendant de prendre la porte…

Et c’est ici que Math y est allé d’une théorie plus qu’intéressante, admettant d’une part que Camille était une joueuse redoutable qui, selon lui, n’a d’yeux que pour le prix, soulignant ensuite que le coeur de celle-ci s’était soudainement mis à battre pour le garçon qui, comme par hasard, avait été l’un des coups de coeur du public parmi les nouveaux candidats.

Une élimination classique

Jay Du Temple nous avait prévenus : l’élimination de cette semaine allait se faire dans les règles de l’art, sans revirement inattendu (pour une fois).

Même si la production a voulu créer un certain suspense à savoir qui, entre Étienne et Kevin, allait partir, il était évident que Jennifer n’allait pas sacrifier le candidat qui ne la laisse pas indifférente, et qui pourrait l’aider à se rendre plus loin dans l’aventure.

Du coup, le sympathique Étienne, qui n’a malheureusement pu trouver de partenaire avec qui danser durant son court séjour, a dû plier bagage.

Du côté des garçons, plusieurs n’ont pas compris comment Kevin avait pu survivre à une autre élimination. De la même façon que les candidats d’OD Grèce ne comprenaient pas au départ comment Jonathan parvenait à se faufiler à chaque délibération.

Bref, l’histoire se répète, mais les rebondissements, eux, risquent de nous réserver encore bien des surprises.

Sommes-nous les seuls à avoir très hâte à l’heure de vérité?

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.