Les 15 objets les plus bizarres oubliés dans un Uber

Imaginez rentrer dans le taxi et tomber sur la dent ou le diplôme universitaire de quelqu’un. Impossible vous direz-vous? Ils font pourtant bel et bien partie des objets perdus retrouvés par les chauffeurs Uber au Canada en 2020.

Et les Québécois seraient parmi les plus tête en l’air du pays, selon un récent sondage réalisé par le géant du transport américain. Québec et Montréal figurent au palmarès des dix villes canadiennes où le plus d’objets perdus sont retrouvés dans les voitures Uber.