L'obésité n'est pas seulement une question de poids, disent de nouvelles lignes directrices

Cessez de vous concentrer uniquement sur la perte de poids, leur demandent de nouvelles lignes directrices publiées par le Journal de l’Association médicale canadienne , et attaquez-vous à des paramètres de santé comme le diabète, les taux de lipides sanguins et l’hypertension.

Développées par Obésité Canada et l’Association canadienne des médecins et des chirurgiens bariatriques, les Lignes directrices canadiennes de pratique clinique pour l’obésité chez l’adulte remplacent celles qui étaient en vigueur depuis 2006.

«Certains professionnels de la santé vont aborder la question de cette façon, en disant qu’il faut mieux manger et bouger plus, a dit le docteur Tchernof. C’est un peu simpliste, parce que le corps va compenser.

«La personne (...) va réussir à court terme à perdre du poids, par contre le corps va s’adapter, il va y avoir des mécanismes compensateurs qui vont en quelque sorte défendre le poids corporel initial, et au bout de quelques années, le poids va remonter tranquillement pour rejoindre la valeur initiale, et peut-être même un peu plus.»

Ces mécanismes physiologiques sont tellement puissants, ajoute-t-il, qu’entre 75 % et 85 % de ceux qui perdent du poids l’auront repris au bout de trois ou quatre ans, et «à ce moment-là, on n’est pas plus avancés».