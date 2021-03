Voici à quoi ressemblera la Nuit Blanche 2021

Getty Images

À cause de la pandémie, on ne pourra pas festoyer dans un club jusqu’au bout de la nuit, et prendre le métro sous les lueurs matinales (et les regards ébahis des travailleurs) pour la Nuit blanche 2021. Ce 13 mars au soir, le party se déplace chez vous!

Une trentaine d’activités numériques et gratuites, mêlant humour, jeu, art visuel, cinéma, musique, théâtre et danse, sont proposées sur les différentes plateformes du festival Montréal en lumière, dès samedi 17h jusqu’à très tard dans la nuit.

Deux événements phares : un cabaret multidisciplinaire animé par Arnaud Soly qui recevra au Lion d’Or des artistes de tous les horizons, de la chanteuse Klô Pelgag à l’humoriste Katherine Levac, en passant par le chef étoile Antonin Mousseau-Rivard. Les festivaliers pourront suivre le spectacle en direct, à distance, dès 21h, sur Facebook Live ou la chaîne Youtube de Montréal en Lumière.

Radio-Canada, partenaire de l’événement, prévoit également une série de performances artistiques de 19h à 23h. La première partie est consacrée aux enfants avec Bill Bestiole, la suite est prise en charge par Philippe Fehmiu et Pierre-Yves Lord. Sont entre autres au programme une prestation musicale exclusive de Clay and Friends, et des lectures de nuit avec Sarah-Maude Beauchesne.

Voici les autres activités classées par disciplines artistiques :

ARTS VISUELS

La Nuit de Manuel Mathieu au Musée des beaux-arts de Montréal

Partenaire de longue date de la Nuit blanche, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) vous invite à passer la soirée dans l’univers de Manuel Mathieu. Vous aurez l’occasion de découvrir son exposition Survivance; de contempler la performance dansée de Dana Michel au contact des oeuvres; de participer à un atelier de création en compagnie du peintre; et de le suivre dans les collections du musée à la découverte de ses sources d’inspiration.

La Nuit blanche virtuelle du MAC — Cette année, vivez la Nuit blanche du MAC à partir de chez vous ! Au programme : « Se ventiler l’esprit! », un atelier de création virtuel inspiré des œuvres dessinées de l’artiste Marlon Kroll dans l’exposition La machine qui enseignait des airs aux oiseaux et des surprises tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux du Musée! Pour faire l’atelier à la maison, du papier et des crayons de couleur seront nécessaires.

Art Souterrain — Assister à une performance d’art vivant de 3 h en continu sous la thématique On ne bougera pas pour rien, une forme douce mais incorruptible de manifestation numérique s’inspirant de la dure réalité des artistes émergents.

Art Matters Festival — Cartographie futile à bord d’un train grande vitesse — Propose une exploration numérique des différentes disciplines artistiques qui se développent au cœur de l’équipe d’étudiants de premier cycle de l’Université Concordia.

Galerie YellowFishArt – La mallette des expositions — Oeuvre issue du “Realismo Terminale”, le mouvement poétique italien conçu par Guido Oldani, dont fait partie Alessandro Mangiarotti, fondateur de la galerie.

Coups de cirque — Une performance issue de l’art du cirque qui parle d’un voyage nommant les quatre éléments de la nature et de l’univers précolombiens du Mexique : Terre, Feu, Air, Eau, éléments qui correspondent également aux quatre éléments de l’Antiquité classique.

La Nuit des cordes — Pour une 9 année consécutive, cette soirée propose des performances de ligotage par des artistes internationaux, discipline qui prend ses origines du Japon.

Soirée de dessin et d’animation avec Jim Holyoak et Leila Zelli — OPTICA convie petits et grands à un événement virtuel et créatif en compagnie des artistes Jim Holyoak et Leila Zelli.

CINÉMA

Lumière sur le cinéma — Cinéma du Parc x Pleins Écrans — Série de courts-métrages qui explore le thème des astres, de la nuit et de la force mystique qui nous ramène à celle de la magie du cinéma.

Cinéma au Palais — En collaboration avec Productions Spectrum, une séance de courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes autistes.

FNC sur la lune — À l’occasion de la Nuit blanche, le Festival du nouveau cinéma de Montréal vous invite à un voyage cinématographique inspiré par la lune.

La Nuit des courts du FIFA — (Re)découvrez gratuitement une sélection de courts-métrages sur l’art provenant des récentes éditions du Festival International du Film sur l’Art.

RIRES

2è anniversaire du Terminal Comédie Club — Méga spectacle virtuel mettant en vedette plein d’humoristes qu’on adore !

La Nuit des podcasts — Présenté par Zoofest, cet événement présente 5 heures de podcasts en continu où les humoristes de la relève nous font découvrir leurs univers humoristiques.

JEUX

Le fantôme de Pointe-à-Callière, jeu d’évasion virtuel — Le musée en collaboration avec A/Maze, propose pour la première fois un jeu d’évasion virtuel 3D au cœur des vestiges du lieu de fondation de Montréal! En équipe, vous serez appelé à résoudre des énigmes qui vous permettront de découvrir la légende du fantôme du Musée.

Le Grand quiz musical — Affrontez les 4 rondes de questions sur la musique locale ! Présenté par Randolph pub ludique et Rosemarie Records.

MOTS

Des mots pour déconfiner nos maux — Jean-Paul Daoust et Raymond Viger animent débats littéraires, jeux de mots, improvisations, entrevues et lectures.

La Nuit Blanche du DOMPTEUR / DöX FöX — Le Théâtre Aux Écuries en collaboration avec les Productions de L’Instable présente pour une 2 année, La Nuit Blanche du DOMPTEUR avec 4 comédien.ne.s, suivi d’un concert inédit du duo musical électro-glam-pop DöX FöX pour clôturer la soirée.

MULTIDISCIPLINAIRE

La fête n’est pas finie — Présentation d’un court-métrage réalisé par plusieurs artistes rendant hommage au nightlife montréalais. Présenté par le Bar Blockhaus.

L’Art-chimiste — Visite virtuelle du campus de McGill pour découvrir la chimie derrière différentes formes d’art.

MUSIQUE

Le Casino de Montréal présente Les 24h Vinyle — Une 21e édition d’un marathon de DJ sets pour vous faire danser toute la nuit !

Grande Ourse — L’ensemble vocal À Contrevoix a commandé une œuvre originale au compositeur Jean-Claude Côté. Intitulée, Grande Ourse, cette œuvre sera présentée en primeur mondiale.

DRAEDEN — Présenté par îleSoniq, ce producteur de musique »cinematic-bass» est fasciné par la science-fiction et sa musique vous transportera !

La nuit polychrome — Célèbre la diversité des talents d’ici et la pluralité des arts de la scène mêlant musique et humour.

Salimo et Adamo en concert virtuel — Capté chez Madame Bovary, le concert virtuel hip-hop de Salimo et Adamo, est une présentation de Kartel Musik.

La Grande Nuit 2021 — Au-delà de la notation — Franchir les murs du son ! Participez à un marathon musical à l’occasion d’une nuit teintée de performances hors-normes présentée par Société de musique contemporaine du Québec – dans le cadre de MNM.

Calamine feat. Petite Papa - Calamine est une rappeuse queer et féministe qui jongle entre ses revendications et sa contemplation du quotidien. En deuxième partie du spectacle, le rappeur Sam Faye se joint à la rappeuse pour vous amener dans l’univers ludique de Petite Papa.