Le NPD déposera un projet de loi pour mettre les «géants du web» au pas

metamorworks via Getty Images

MONTRÉAL — Le Nouveau Parti démocratique déposera mardi un projet de loi pour s’assurer que les géants du web paient leur “juste part” d’impôts et perçoivent la taxe de vente fédérale.

De passage lundi au cinéma Beaubien de Montréal, le chef néo-démocrate adjoint Alexandre Boulerice a accusé le gouvernement Trudeau de s’être traîné les pieds dans ce dossier. Le parti propose donc une solution clé en main et en trois temps pour rétablir l’équité fiscale.

Le NPD propose de suivre l’exemple de la France et d’imposer le chiffre d’affaires des GAFA - Google, Amazon, Facebook et Apple - là où le bien ou le service est consommé. Cette mesure permettrait de freiner l’évitement fiscal et de remplir les coffres de l’État, explique M. Boulerice.

Ensuite, le parti propose d’imposer la taxe sur les produits et services (TPS) sur les produits numériques, à l’instar du Québec qui charge déjà la taxe de vente du Québec (TVQ) depuis le 1er janvier 2019.

“On perd collectivement des milliards de dollars de revenus qui pourraient servir à payer des programmes sociaux, à prendre soin des plus démunis, à payer pour des logements sociaux, mais également à faire de la production télévisuelle et cinématographique proprement québécoise et canadienne”, déplore M. Boulerice.