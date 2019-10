Jagmeet Singh veut bâtir sur son premier rendez-vous électoral avec le Québec

Nathan Denette/The Canadian Press via AP Le chef du NPD Jagmeet Singh et son épouse Gurkiran Kaur

“J’ai eu la chance de vous montrer que nous avons les mêmes valeurs. (...) Nous n’allons pas laisser tomber le Québec, je continuerai à être présent au Québec, j’ai dit que nous allions unir les progressistes du Québec et du reste du Canada, et ensemble nous pouvons le faire, et nous allons le faire.

L’atmosphère était tendue chez les militants du NPD au début de la soirée tandis que les écrans de télévision annonçaient un gouvernement libéral minoritaire. Il y a eu quelques huées lorsque des réseaux ont annoncé que Catherine McKenna, ministre libérale de l’Environnement, était réélue dans Ottawa-Centre.

Mais l’ambiance est devenue plus festive lorsque la candidate Jenny Kwan en Colombie-Britannique est montée sur la scène après avoir été déclarée réélue.

Le chef du NPD a passé la semaine précédant la soirée électorale à tenter de consolider les votes dans trois provinces qui, selon le parti, offraient le meilleur potentiel de percée: le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique.

M. Singh - qui a pris les rênes du parti en 2017 après une défaite dévastatrice deux ans plus tôt - a donné au parti une base sur laquelle se développer, a déclaré Mme Kwan.

“Il a jeté de nouvelles bases pour le NPD. Cette fondation est jeune et engagée”, a-t-elle soutenu.

Le NPD a commencé la course au troisième rang à une longue distance des meneurs, mais a commencé à gagner du terrain au fur et à mesure du déroulement de la campagne, attirant des foules de plus de 1500 personnes dans les rassemblements de M. Singh lors des derniers jours de la course.

