NPD: députés et candidats défaits tentent de comprendre ce qui s'est passé

Les nouveaux députés néo-démocrates et les candidats défaits se sont réunis à Ottawa, mercredi, pour faire le bilan de leur campagne électorale et voir ce qui n’a pas fonctionné cette fois-ci.

«On ne va pas changer de chef non plus à chaque fois que le résultat n’est pas celui qu’on souhaite ou quand on n’est pas au gouvernement. Sinon, on changerait de chef tout le temps», a affirmé Pierre-Luc Dusseault, qui a perdu de peu dans Sherbrooke face à sa rivale libérale.

Matthew Dubé, défait dans Beloeil-Chambly par le chef bloquiste Yves-François Blanchet, aimerait lui aussi que M. Singh reste en poste.

Les deux ex-députés admettent que leurs électeurs leur parlaient du turban de leur chef, alors que la loi sur la laïcité a accaparé l’attention en campagne, mais ils estiment que cette attitude avait changé dans les dernières semaines. «On sentait une différence en fin de campagne, quand les gens avaient davantage de familiarité avec lui», soutient M. Dubé.

À Montréal, M. Boulerice dit que le vote stratégique «basé sur la peur» y était pour beaucoup dans leur défaite. «Beaucoup de progressistes ont vu un refuge au sein du Parti libéral pour éviter une majorité conservatrice», soutient le député.

Il est d’avis aussi que la dernière campagne était une «tempête parfaite» pour le Bloc québécois, qui s’est associé au «parti politique le plus populaire en ce moment» au provincial — la Coalition avenir Québec — pour y porter plusieurs dossiers.

M. Boulerice admet qu’il se sentira bien seul comme député du Québec, mais il croit que M. Singh s’est attiré un «capital de sympathie» qui ne s’est pas traduit tout de suite en votes, mais qui sera gagnant dans la prochaine campagne électorale.