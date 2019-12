De nouvelles enseignes dans le Village gai de Montréal attirent la critique

Plusieurs personnes ont critiqué le caractère «réducteur» de ces accroches et déploré le fait qu’elles rencontrent trop les stéréotypes associés à la communauté homosexuelle.

«L’image que vous donnez au village est aberrante... un marketing de très mauvais goût, bas de gamme et réducteur» écrit Dumas Junior, un utilisateur de Facebook. «J’ai de la difficulté à comprendre que quelqu’un ait proposé ceci et qu’en plus, un haut placé ait dit : wow, on a une bonne idée ici. Il me semble qu’il y a plus de talent artistique que ça dans la communauté que de se réduire à des jeux de mots aussi niaiseux», exprime-t-il.

L’humoriste, animateur et acteur québécois Alex Perron a également remis en question la pertinence de ces nouvelles décorations, affirmant que «le Village mérite assurément mieux que des citations à double sens sexuelles».

Guillaume Bell, de son côté, suggère de «faire un sondage auprès de la communauté LGBTQ+ la prochaine fois, pour trouver une meilleure idée».

D’autres, comme Sébastien Mayer, aiment bien les nouveaux lampadaires et trouvent que l’émotion suscitée chez certains est peut-être un peu exagérée. «À lire certains commentaires ici, je désespère», dit-il. «Coudonc, sommes-nous devenus prudes à ce point? A-t-on peur à ce point de la sexualité (et là rien d’explicite) pour que 4 à 5 panneaux à double sens sur une vingtaine suscitent des réactions aussi ridicules?»

Le HuffPost Québec a contacté la SDC du Village pour obtenir une réaction à ces critiques, mais n’avait toujours pas eu de retour au moment de mettre en ligne.

