Après «Les Invincibles» et «Série noire» la nouvelle série de François Létourneau

Double bonne nouvelle pour les fans des Invincibles et de Série noire : l’hiver prochain viendra avec le plongeon dans un autre univers sorti tout droit de l’imagination fertile de François Létourneau (sorte de savant mélange des deux premières séries devenues cultes) et les retrouvailles d’une partie de sa bande d’acteurs fétiches composée de Patrice Robitaille, Rémi-Pierre Paquin et Patrick Drolet. S’ajouteront à cette solide distribution les comédiennes Karine Gonthier-Hyndman, Marilyn Castonguay et Sophie Desmarais.

Une histoire de couple et de crime organisé

Le tournage débutera un peu plus tard cet été et la série ne sera offerte (en primeur et en rafale sur ICI TOU.TV EXTRA) que l’hiver prochain, mais la nouvelle série de François Létourneau, C’est comme ça que je t’aime, suscite déjà un vif intérêt. Il faut dire que ce projet, sur lequel planche l’auteur depuis trois ans - et dans lequel il tiendra aussi l’un des rôles principaux -, est décrit comme une comédie dramatique ludique remplie d’action s’inscrivant dans le même esprit que les deux séries précédentes.

«C’est une série sur le couple, sur la difficulté d’être un couple avec des enfants, quand ça fait longtemps, expliquent le réalisateur Jean-François Rivard et François Létourneau. C’est une histoire explorant la relation amoureuse et le fait de se retrouver en sortant du quotidien. Voilà le point de départ de la série. Mais il y a de la légèreté, de la comédie et beaucoup de revirements», promettent-ils.

Le synopsis? En 1974 dans la banlieue de Sainte-Foy, deux couples (les Delisle et les Paquette) venant d’aller reconduire leurs enfants au camp de vacances se retrouvent face à leurs problèmes, leurs manques et leurs insatisfactions. Un événement majeur les fera plonger dans le monde de la criminalité jusqu’à ce qu’ils deviennent les malfaiteurs les plus meurtriers de l’histoire du crime organisé de la région de Québec.

En plus de placer «du vrai monde dans des situations extraordinaires», François Létourneau – qui est lui-même originaire de Sainte-Foy et dont les parents se sont réellement séparés un été à son retour du camp de vacances – explique s’être aussi donné comme défi de laisser plus de place aux personnages féminins dans l’écriture de cette nouvelle série.

Résultat? Contrairement aux Invincibles, ce sont les hommes qui sont dépassés par ce qui se passe alors que les femmes essaient des trucs qui viendront les bousculer; ce qui permettra à celles-ci de retrouver l’excitation qui leur manquait et de se redécouvrir.