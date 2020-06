Québecor Contenu et Trio Orange annoncent, ce lundi 8 juin, la production d’une nouvelle série scénarisée par Florence Longpré (M’entends-tu?) et Suzie Bouchard (Les suppléants, ALT, L’heure est grave), et réalisée par Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Guibord s’en va-t-en guerre).

Autant en emportent les framboises est décrit comme une comédie dramatique agricole tournant autour d’une fermière, de ses travailleurs et de sa belle-famille. «Cascades rurales, ralentis, transformations et questionnements écologiques seront au rendez-vous», nous promet-on, dans cette nouvelle création qui «nous invite à la rencontre de l’autre».

«Je suis en amour avec ce projet et ces créateurs, il m’enivre et me fait peur à la fois, ce qui habituellement est bon signe. Nous sommes plus que comblés que nos mots se frottent à un sujet si complexe et à un réalisateur si sensible», a déclaré Florence Longpré, par voie de communiqué.

«Les superlatifs se bousculent dans ma tête telles des autos tamponneuses pour décrire la chance que j’ai de travailler avec Florence. Trio Orange a eu le flair de nous réunir autour d’une vague idée que je traînais depuis 15 ans et que je n’aurais jamais eu le courage d’écrire. Florence a su insuffler à l’idée une réelle ambition. Elle possède une écriture singulière, un univers foisonnant et une vision du monde qui m’ont donné envie de faire le saut en série», renchérit Philippe Falardeau.

Cette annonce survient quelques jours après le début de la diffusion sur Netflix de la première saison de M’entends-tu? dans pas moins de 30 langues et plus de 190 pays.

La première saison d’Autant en emportent les framboises sera composée de dix épisodes de soixante minutes. Le tournage de la série se déroulera au cours de l’été 2021.