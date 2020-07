Une nouvelle molécule pourrait attaquer le coronavirus

ktsimage via Getty Images

ktsimage via Getty Images Il s’agit toutefois d’un projet à long terme. Les expériences en laboratoire se poursuivront pendant encore quelque temps, avant de faire place aux modèles animaux et, possiblement, aux tests sur des humains.

Une nouvelle molécule que sont à développer des chercheurs de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal pourrait freiner la capacité du coronavirus à envahir les cellules humaines et limiter les dommages que la maladie cause ensuite dans les poumons.

«Les travaux consistent à développer une molécule qui (...) va aller s’attacher sur une cible thérapeutique, et en se liant elle va avoir deux effets distincts, pas un seul effet», a résumé un des responsables du projet, le pharmacologue moléculaire Michel Bouvier.

La nouvelle molécule cible dans un premier temps la protéine ACE2 qui se trouve à la surface des cellules. Le SRAS-CoV-2 utilise cette protéine pour infecter les cellules humaines, et notamment les cellules pulmonaires.

La nouvelle molécule «efface» la protéine à la surface des cellules, privant le virus des accès dont il a besoin.

«S’il y a moins de ACE2, il y a moins de ports d’entrée pour le virus et on devrait avoir moins d’entrées virales, a dit M. Bouvier. La perte de ACE2 devrait entraîner une baisse de l’entrée du virus. C’est une des actions de notre molécule.»