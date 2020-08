«C’est vraiment beau, entre femmes, d’avoir ces relations-là. C’est émouvant et ça aboutit à des projets comme ça, et ça fait vraiment du sens; puisque c’était ce qu’on voulait: faire du changement.»

Madioula Kébé-Kamara parle avec enthousiasme des échanges qu’elle a entretenus au sein des différents groupes de soutien des femmes qui ont émergé ces derniers mois sur les réseaux sociaux. L’éditrice d’origine sénégalaise née à Paris et son équipe ont créé Diverses Syllabes, une maison d’édition féministe, intersectionnelle et queer.

Si elle portait le projet de fonder une maison d’édition en elle depuis un bon moment, Mme Kébé-Kamara dit avoir été vivement inspirée par les mouvements Black Lives Matter et de dénonciations d’inconduites sexuelles dans le milieu littéraire et artistique au Québec.

«J’ai été abreuvée de tout ça et à un moment donné, je me suis dit: qu’est-ce que je peux faire à mon niveau pour aider à faire avancer les choses dans la création de ce “monde d’après”? Quelle idée pourrais-je mettre en avant pour aider tout ça?»

De la même façon, les femmes qui se sont regroupées dans des groupes de soutien aux survivantes d’inconduites sexuelles n’ont pas seulement dénoncé des comportements violents ou déplacés, mais ont aussi discuté «du statut des artistes, des écrivains et écrivaines, de toutes les personnes actrices dans le milieu des arts et de la littérature au Québec.»

«L’humain avant tout»

Plus concrètement, cela se traduit par une juste rémunération des auteurs-trices, qui vont recevoir un premier cachet de 1000$ dès la signature du contrat. Puis, on leur remettra une rémunération doublée par rapport à ce qui se fait actuellement au Québec en droits d’auteur.

Loin d’être du bénévolat, les personnes rémunérées le seront «à leur juste valeur», précise-t-elle. Bien qu’étant un organisme à but non lucratif, les bénéfices nets récoltés par Diverses Syllabes vont être redistribués «au niveau des acteurs».

«Dès le début, on a pensé différemment; si on ne prend pas de bureau, si on n’a pas d’électricité (à payer), il y a plein de choses qu’on ne consomme pas», explique-t-elle. «Tout le monde travaille de chez soi. Ça, ça fait déjà un gros changement. Et on est rémunéré en fonction des différents projets.»