QUÉBEC — Si 2020 a été marquée par la crise sanitaire au Québec, l’année politique 2021 promet de raviver le débat identitaire.

L’année qui s’achève aura permis à la population de tester la capacité de François Legault de gérer une pandémie. En 2021, il subira un autre genre de test, en pariant sur sa capacité à imposer l’usage du français dans toutes les sphères d’activité et dans tous les coins du Québec, à commencer par le centre-ville de Montréal.

Après deux ans de promesses et de tergiversations, sans compter un changement de ministre, le gouvernement Legault semble fin prêt, en cette troisième année de mandat, à relancer le débat linguistique.

Si on en juge par les engagements pris par le ministre responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette, il faut s’attendre à une réforme en profondeur de la loi 101, cette mythique et controversée Charte de la langue française adoptée par le gouvernement de René Lévesque en 1977.

Après la loi 21 sur la laïcité de l’État, le gouvernement Legault voudra renforcer sa posture nationaliste avec un bouquet de mesures législatives «costaudes» destinées à privilégier, en exclusivité ou non, la langue française dans l’administration publique, les commerces, le réseau de l’éducation et les milieux de travail. On voudra surtout s’attaquer à un enjeu délicat: l’anglicisation de Montréal.

L’avenir dira dans quelle mesure la législation proposée, attendue au printemps, contribuera à accentuer ou apaiser les tensions entre d’un côté les francophones et de l’autre les anglophones et les immigrants.

On verra aussi dans quelle mesure cette nouvelle mouture de la loi 101 risque d’accroître le clivage entre Montréal, métropole multiethnique où les langues et les cultures se côtoient, et l’ensemble des régions du Québec, plus homogènes.

La Coalition avenir Québec (CAQ) du premier ministre Legault est pratiquement absente de Montréal, ce qui ne l’a pas empêchée de former un gouvernement majoritaire en 2018 et de maintenir depuis une cote de popularité fort enviable. Une loi 101 de deuxième génération pourrait alimenter le sentiment de sécurité de sa base électorale francophone en régions et augmenter d’autant ses chances d’être reportée au pouvoir en 2022.

Rapport de forces Québec-Ottawa

Sa détermination à rouvrir le débat linguistique, en solidifiant le statut du français, seule langue officielle du Québec, offrira au gouvernement une occasion en or de tester son rapport de forces avec Ottawa.

On sait déjà que le gouvernement Legault va vouloir imposer aux entreprises à charte fédérale installées au Québec, comme les banques notamment, d’être assujetties à la loi 101, les obligeant à se doter d’un certificat de francisation.

Au pays des deux langues officielles, éventuellement en campagne électorale avant longtemps, on imagine mal comment le gouvernement de Justin Trudeau pourrait éviter de prendre position sur les intentions de Québec.

Un autre enjeu à surveiller pour évaluer où en est rendu le rapport de forces Québec-Ottawa sera la réponse du gouvernement fédéral aux demandes de Québec (et des autres provinces) d’augmenter substantiellement les paiements de transferts en santé.