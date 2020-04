Québec rallonge la liste des emplois essentiels

L’économie québécoise a été mise sur pause le 23 mars dernier, quand le premier ministre François Legault a ordonné la fermeture de toutes les entreprises et tous les commerces jugés non essentiels. Lundi, celui-ci a annoncé que la liste des emplois prioritaires allait s’allonger, en commençant par la construction résidentielle.

Selon le Journal de Québec, on peut ainsi s’attendre à voir l’ouverture des garages (15 avril), des pépinières, centres jardins et aménagement paysager (15 avril), les mines (15 avril) de même que la construction domiciliaire pour compléter les livraisons d’unités résidentielles en construction et en rénovtion prévues au 31 juillet 2020 (20 avril).