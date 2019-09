Une nouvelle jaquette qui va redonner de la dignité aux patients

La jaquette en question, au lieu de se nouer derrière, s’attachera devant avec des boutons pression. Elle sera ajustable selon la morphologie de chacun et également plus longue que celle qu’on connaît. Elle est fabriquée à partir d’un tissu doux à base de microfibres de polyester à 100 %; elle n’absorbe donc pas l’humidité de ceux qui doivent rester au lit toute la journée.

Fait intéressant, elle a une durée de vie de plus de 100 lavages; celle qu’on retrouve présentement dans les établissements de santé doit habituellement être recyclée après 30 à 40 lavages.

On n’aura plus besoin d’en enfiler deux (une devant et une derrière) pour couvrir tout le corps, ce qui - en plus de nous faire sentir plus à l’aise -, réduira par la même occasion les coûts environnementaux et de lavage pour les établissements de santé.

Après quatre ans à développer le produit, à effectuer des tests et à faire une foule d’ajustements, plus de 12 000 exemplaires de la nouvelle jaquette circuleront à Montréal, pendant une période de 4 à 6 mois.

Voici le mode d’emploi, si jamais vous avez à vous en servir!