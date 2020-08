La nouvelle campagne Reitmans nous invite à célébrer la diversité, un t-shirt à la fois

Parmi les personnalités sélectionnées, on compte l’entrepreneuse autochtone Arianna Lauren, la planchiste paralympique Michelle Salt, la «Queen of the North» - première drag-queen canadienne à avoir participé à RuPaul’s Drag Race - Brooke Lynn Hytes, l’entraîneuse et militante «body-positive» Louise Green, la chanteuse et activiste LGBTQ+ Jully Black, la romancière primée Esi Edugyan, ainsi que l’autrice-compositrice-interprète québécoise Ariane Moffatt.