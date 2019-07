DIVERTISSEMENT

Une nouvelle bande-annonce dans le ton pour le film de Dora l'exploratrice

Aventure, exploration et animaux numériques sont au rendez-vous! «Dora et la Cité d'or perdue», réalisé par James Bobin («The Muppets») et mettant en vedette Isabela Moner, Dany Trejo, Michael Pena et Eva Longoria, est attendu en salles le 9 août 2019.