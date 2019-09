DIVERTISSEMENT

Une nouvelle bande-annonce sinistre à souhait pour «Doctor Sleep»

Basée sur le roman de Stephen King, cette suite au classique «The Shining» nous fera renouer avec Danny Torrance, plusieurs décennies après les sinistres événements survenus à l’hôtel Overlook. Réalisé par Mike Flanagan («The Haunting of Hill House») et mettant en vedette Ewan McGregor, Rebecca Ferguson et Jacob Tremblay, «Doctor Sleep» est attendu en salles le 8 novembre 2019.