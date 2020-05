«Tout le monde en parle»: un nouvel album pour François Pérusse

François Pérusse était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 10 mai, et l’humoriste a fait le point sur son quotidien, qui n’a pas tellement changé depuis le début du confinement, mais qui lui a néanmoins fait redécouvrir certains aspects de son métier.

«Pour le travail, ça n’a rien changé, je sors aussi souvent que je sortais avant, c’est-à-dire pantoute», a lancé l’humoriste, dont les nombreuses obligations professionnelles l’amenaient déjà à passer énormément de temps entre les murs de son studio, à la maison.

Depuis le début de la crise, plusieurs internautes, du Québec comme de la France, lui ont demandé de faire des sketchs sur la pandémie en ramenant certains de ses plus célèbres personnages, ce que François Pérusse a accepté de faire volontiers.

«J’avais vraiment du fun. J’ai commencé à faire des choses pour les envoyer sur les réseaux avec tous ces personnages-là, et je n’ai jamais eu autant de vues», a-t-il expliqué.

«J’ai eu tellement de plaisir à faire ça que ça m’a fait penser aux bons moments de faire des albums. Faire des albums, il y a un côté ardu et un côté agréable, et ça me faisait penser au côté agréable de ça. Et ça me donne le goût d’en faire un [album], et je vais en faire un.»

Assis à ses côtés au moment de cette annonce, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge n’a pu contenir sa joie.

François Pérusse s’est d’ailleurs dit surpris des commentaires reçus au cours des dernières semaines, de nombreux fans lui confiant avoir ressorti leurs vieux Albums du peuple pour y trouver une source de réconfort et d’apaisement.

«C’est réconfortant, je peux le concevoir, mais ils disent aussi que c’est relaxant. Un Album du peuple, je n’ai pas l’impression que tu écoutes ça en faisant du yoga, a-t-il blagué. Et c’est ça aussi qui m’a donné le goût de recommencer à faire un album. Ç’a comme ressuscité toutes ces choses-là.»

